Soner Arıca, Kadir İnanır'ın son sağlık durumu hakkında konuştu

20 Ocak 2025 12:23 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 12:29

Beynine pıhtı atması sonucu operasyon geçiren Kadir İnanır, uzun süre yoğun bakımda tedavi altında kalmıştı. Taburcu olan ve evinde tedavisine devam edilen Kadir İnanır'ın son sağlık durumunu ise yeğeni Soner Arıca paylaştı.

Kadir İnanır​, Beykoz​'daki evinde 24 Mart'ta fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Beyne pıhtı atması sonucu inme geçiren Kadir İnanır, 4 Nisan'da taburcu edilmişti. Kadir İnanır'ın ağustos ayında akciğer enfeksiyonu​ nedeniyle felç geçirdiği iddia edilmişti. Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni bilgi geldi.

SONER ARICA KADİR İNANIR HAKKINDA KONUŞTU

Soner Arıca, Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili, "Sadece benim dayım diye değil, tüm ülke için önemli değer. Herkesin dua ediyor olmasını kıymetli buluyorum. Bana yazıyorlar, soruyorlar. Bir takım fizik tedaviler alıyor, gayet iyi ama" dedi.

JÜLİDE KURAL, ÇIKAN HABERLERE SİTEM ETMİŞTİ

Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural "Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum" demişti.

KADİR İNANIR'IN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın son halini, Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu paylaşmıştı. Gündoğdu paylaşımına, "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.