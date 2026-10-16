‘İyi Bayramlar Türkiye’ ve ‘sevda diye Bir Kuş’ şarkılarıyla tanınan Soner Olgun’dan acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü ismin hayatını kaybettiği öğrenilirken cenaze programı da merak konusu oldu. Arama motorlarında Soner Olgun hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Soner Olgun cenaze programı belli oldu mu? Soner Olgun cenaze programı nedir? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

SONER OLGUN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU MU?

Sevilen şarkıcı Soner Olgun, uzun süredir kanserle mücadele ettiği bilgisi öğrenilirken sanatçının hayatının kaybettiği bildirildi. Vefat haberiyle sanat dünyasını ve sevenleri derin bir hüzne boğan Soner Olgun’un cenaze programı da merak konusu oldu.

Kamuoyunda yer alan haberlere göre, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olan Soner Olgun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Müzik kariyeri boyunca da kendine özgü yorumlarıyla dikkat çeken Soner Olgun, seslendirdiği şarkılarla da tanınan isimler arasında yer aldı.

Geri de unutulmayacak eserler bırakan Soner Olgun’un cenaze programı da merak konusu olurken arama motorlarında sevenleri ve hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Soner Olgun’un ‘cenaze programı belli oldu mu?’ sorusu araştırılırken ünlü ismin cenazesi hakkında bilgiler paylaşılmaya başlandı.

SONER OLGUN CENAZE PROGRAMI NEDİR?

Kariyerinde çok geniş yelpazesi bulunan Soner Olgun, söz yazarlığından tiyatroya, sunuculuktan şarkıcılığa pek çok alanda çalışmaları mevcuttur. Küçükten büyüğe herkesin sevdiği isimlerden biri haline gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tiyatro ve dramatik yazarlık bölümünden mezun olmuştur.

Başarılı şarkıcının vefatının ardından sevenleri ve hayranları da arama motorlarında ‘Soner Olgun cenaze programı nedir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Bir süredir kanserle mücadele eden Soner Olgun, tedavisini gördüğü hastane de hayatını kaybetti.

Soner Olgun’un cenaze programı ise belli oldu. Ünlü isim Soner Olgun, 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan törenin ardından defnedilecek.