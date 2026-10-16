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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:16

Soner Olgun neden öldü? Soner Olgun'un hastalığı neydi?

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki sanatçı Soner Olgun, geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. Ünlü sanatçıdan gelen acı haber, sevenlerini yasa boğdu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Soner Olgun neden öldü? Soner Olgun'un hastalığı neydi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:16

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun’dan acı haber geldi. Bir süredir nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki , sağlık durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti. Olgun’un hayatını kaybetmesi, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

HABERİN ÖZETİ

Soner Olgun neden öldü? Soner Olgun'un hastalığı neydi?

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Türk müziğinin tanınan isimlerinden 67 yaşındaki Soner Olgun, bir süredir tedavi gördüğü pankreas kanseri nedeniyle 16 Ekim 2026'da hayatını kaybetti.
Sanatçıya 2025 yılında pankreas kanseri teşhisi konulmuş, ameliyatın ardından kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uygulanmıştı.
Ağustos 2026 sonunda yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırılıp 1 Eylül'de yoğun bakıma alınan sanatçı, kendi isteği ve ailesinin kararıyla evine dönerek 24 saat hemşire gözetiminde tedavi görmüştü.
Ekim ayının ilk günlerinde sağlık durumu tekrar ağırlaşan Olgun, 6 Ekim'de yeniden hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda entübe edilmişti.
Soner Olgun, 16 Ekim 2026'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşamını yitirdi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

SONER OLGUN NEDEN ÖLDÜ?

Türk müziğinin tanınan isimlerinden Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören sanatçının sağlık durumu ekim ayının ilk günlerinde ağırlaştı. 6 Ekim’de yeniden hastaneye kaldırılan Olgun, yoğun bakımda tedavi altına alınarak entübe edildi. Aradan geçen günlerin ardından sanatçıdan acı haber geldi.

Soner Olgun neden öldü? Soner Olgun'un hastalığı neydi?

16 Ekim 2026’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Olgun’un vefatı, dünyasında ve sevenleri arasında üzüntü yarattı. Sanatçı, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

Soner Olgun neden öldü? Soner Olgun'un hastalığı neydi?

SONER OLGUN’UN HASTALIĞI NEYDİ?

Soner Olgun, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Sanatçıya 2025 yılında teşhis konulduğu ve tedavi sürecinde ameliyat geçirdiği bildirildi. Ameliyatın ardından kemoterapi ve radyoterapi tedavileri gören Olgun, bir süre müzik çalışmalarına devam etti. Aralık 2025’te yaptığı açıklamada tedavilerinin tamamlandığını ve doktorlarının takibinde olduğunu belirtmişti.

Soner Olgun neden öldü? Soner Olgun'un hastalığı neydi?

Ancak 2026 yılında sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ağustos ayının sonunda yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Olgun, 1 Eylül’de yoğun bakıma alındı. Eski eşi Özlem Koldaş’ın açıklamalarına göre, sanatçının bilinci açıktı ve tedavi sürecinin ardından kendi isteğiyle evine dönmek istedi. Doktorların değerlendirmesi ve ailesinin kararıyla hastaneden ayrılan Olgun’un tedavisi evinde sürdürüldü. Bu dönemde sanatçının 24 saat hemşire gözetiminde tutulduğu bildirildi.

Soner Olgun neden öldü? Soner Olgun'un hastalığı neydi?

Ekim ayının ilk haftasında ise Olgun’un sağlık durumu yeniden ağırlaştı. 7 Ekim’de yayımlanan haberlerde, sanatçının tekrar hastaneye kaldırıldığı, yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve entübe edildiği belirtildi. Sağlık durumundaki bu gelişmeler, hayranlarının endişeyle sanatçıdan gelecek haberleri beklemesine neden oldu.

Soner Olgun neden öldü? Soner Olgun'un hastalığı neydi?

Soner Olgun, 16 Ekim 2026’da, 67 yaşında hayatını kaybetti. Pankreas kanseri tedavisi gören sanatçının vefatı, müzik dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

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ETİKETLER
#pankreas kanseri
#sanatçı
#müzik
#sanat dünyası
#Soner Olgun
#Magazin
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