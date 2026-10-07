Soner Olgun'dan kahreden haber! Evine dönmek istemişti

Başarılı müzisyen kişiliğiyle adını geniş kitlelere duyuran Soner Olgun'un, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ettiği biliniyordu. Son zamanlarda özellikle sağlık sorunlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü müzisyenden kahreden haber geldi. Sağlık durumu ağırlaşan 67 yaşındaki müzisyenin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz ay da yoğun bakımda tedavi gören Soner Olgun'un yeniden yoğun bakıma alınarak entübe edildiği duyuruldu. Tedavi gördüğü sırada kendi isteğiyle evine dönmek istediğini söyleyen ünlü müzisyenden gelen acı haber sevenlerini derin bir hüzne boğdu.

SONER OLGUN ENTÜBE EDİLDİ!

Pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Soner Olgun'dan kötü haber geldi. Başarılı müzisyen kişiliğiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü müzisyenin sağlık durumu yeniden ağırlaştı. 67 yaşındaki Olgun'un geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü müzisyenden gelen acı haber sevenlerini de derin bir hüzne boğdu.

Sağlık durumu ağırlaşınca yeniden hastaneye kaldırılan Soner Olgun'un yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Ünlü müzisyenin, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildiği duyuruldu. Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla dikkatleri üzerine çeken Olgun'dan gelen kahreden haber yakınlarını ve tüm sanat camiasını derinden üzdü.

EVİNE DÖNMEK İSTEMİŞTİ!

Geçtiğimiz ay yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan Soner Olgun, yoğun bakımda tedavi görmüştü. Bir süre hastanede tedavi altına alınan ünlü müzisyen, daha sonra kendi isteğiyle evine dönmek istemişti. Hastaneden kendi isteğiyle ayrılan Olgun'un tedavisine evinde devam edilmişti.

Soner Olgun, geçtiğimiz gün sağlık durumunun yeniden ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda entübe edildiği belirtildi. Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü müzisyenin entübe edildiği haberi kısa sürede magazin dünyasında geniş yankı buldu. Olgun'un yakınları ve sevenleri aldıkları acı haber karşısında adeta yıkıldı.