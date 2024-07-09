Son dakika | Sosyal medya fenomeni çift Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı

09 Temmuz 2024 09:16 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 09:28

İzmir'de büyük yolsuzluk operasyonu! Gümrükte aramalar yapılıyor: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de büyük yolsuzluk operasyonu! Gümrükte aramalar yapılıyor: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberine göre sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Neslim Güngen ve İnanç Güngen savcılık talimatıyla bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Güngen çifti emniyete getirildi.

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

Neslim Güngen, 1986 yılında doğdu. Babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılı olan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı. 19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. Güngen, 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınıyor.