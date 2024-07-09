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Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı! 'Tüm mülkleri istiyor'

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 09:11 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 09:15
Wanda Nara, Mauro Icardi&#039;ye boşanma davası açtı! &#039;Tüm mülkleri istiyor&#039;

Galatasaray forması giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’nın ünlü futbolcudan boşanmak istediği öne sürüldü. Wanda Nara'nın Icardi'yi takipten çıkması iddiaları güçlendirdi.

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'dan sevenlerine kötü haber geldi. Sık sık gündeme gelen Galatasaraylı çift Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan kötü haber geldi. Nara'nın eşi Icardi'ye boşanma davası açtığı ileri sürüldü.

WANDA NARA İLE MAURO ICARDI BOŞANIYOR 

Ciudad Magazin’in aktardığına göre; Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı. Arjantin basınına açıklama yapan Laura Ubfal, boşanma iddialarıyla ilgili, "Wanda Nara’nın Avukatı Ana Rosenfeld, ‘Wanda’nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini’ söyledi." dedi.

Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı! 'Tüm mülkleri istiyor' - 1. Resim

NARA, ICARDI'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI 

Sosyal medyada 17 milyona yakın takipçisi bulunan Wanda Nara, Icardi'ti takipten çıktı. Icardi, eşini takip etmeye devam ederken, Nara'nın hamlesi boşanma iddialarını güçlendirdi. 

Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı! 'Tüm mülkleri istiyor' - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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