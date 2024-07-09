Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı! 'Tüm mülkleri istiyor'

09 Temmuz 2024 09:11 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 09:15

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'dan sevenlerine kötü haber geldi. Sık sık gündeme gelen Galatasaraylı çift Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan kötü haber geldi. Nara'nın eşi Icardi'ye boşanma davası açtığı ileri sürüldü.

WANDA NARA İLE MAURO ICARDI BOŞANIYOR

Ciudad Magazin’in aktardığına göre; Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı. Arjantin basınına açıklama yapan Laura Ubfal, boşanma iddialarıyla ilgili, "Wanda Nara’nın Avukatı Ana Rosenfeld, ‘Wanda’nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini’ söyledi." dedi.

NARA, ICARDI'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

Sosyal medyada 17 milyona yakın takipçisi bulunan Wanda Nara, Icardi'ti takipten çıktı. Icardi, eşini takip etmeye devam ederken, Nara'nın hamlesi boşanma iddialarını güçlendirdi.