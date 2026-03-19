Succession'da Rol Alan Ekin Koç, Sette Yaşadığı Güldüren Anısını Açıkladı

Sana Bir Sır Vereceğim, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Üç Kuruş gibi dizilerde rol alan Ekin Koç, katıldığı programda Succession dizisine dahil sürecini ve yaşadıklarını paylaştı. Ekin Koç, ABD yapımı televizyon dizisi Succession'da konuk oyuncu olarak yer almasıyla uluslararası alanda popülerlik kazandı.

SUCCCESSION DİZİSİNİN SETİNDE DİĞER OYUNCULAR TARAFINDAN UYARILDI

Succession'da konuk oyuncu olma şansı yakalayan Türk oyuncu Ekin Koç, o dönem yaşadıklarını anlattı. Melis İşiten'in YouTube programına konuk olan Ekin Koç, sette heyecansız bulunduğu için uyarıldığını “Biz çekerken hiç bilinen bir dizi değildi. Oraya gittiğimde sürekli Amerikalı oyuncular beni heyecansız görüp ‘şu an Hollywood'da herkes bunu izliyor, farkına var’ diyordu.” sözleriyle açıkladı.

SUCCESSION DİZİSİNDE KADİR ROLÜNDE YER ALDI

Başarılı oyuncu Ekin Koç, HBO'da yayınlanan ve yapımcılığını Jesse Armstrong'un yaptığı Emmy ödüllü Amerikan dizisi Succession'ın kadrosunda konuk oyuncu olarak yer aldı. Dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy'un hikâyesini para, güç, siyaset ve aile değerleri çerçevesinde anlatan dizide Ekin Koç, bir iş insanının danışmanı olan Kadir karakteriyle yer aldı.

EKİN KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

21 Haziran 1992 Antalya doğumlu Ekin Koç, oyunculuk kariyeri Sana Bir Sır Vereceğim adlı fantastik dizide rol alması ile başladı. Bu dizideki "Tilki" karakteri ile tanındı. Dizi, 29 bölüm yayınlanmıştır. Ekin Koç daha sonra Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinde rol aldı.