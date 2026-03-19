Editor
 | Dilek Ulusan

Succession'da Rol Alan Ekin Koç, Sette Yaşadığı Güldüren Anısını Açıkladı

Dünyaca ünlü Succession dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Ekin Koç, ilk kez dizi süreci hakkında konuştu. Ekin Koç, 2018 ile 2023 yılları arasında yayınlanan Succession setinde çok heyecansız göründüğü için diğer oyuncular tarafından uyarıldığını belirtti.

GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 10:40
19.03.2026
saat ikonu 10:44

Sana Bir Sır Vereceğim, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Üç Kuruş gibi dizilerde rol alan , katıldığı programda Succession dizisine dahil sürecini ve yaşadıklarını paylaştı. Ekin Koç, ABD yapımı televizyon dizisi Succession'da konuk olarak yer almasıyla uluslararası alanda popülerlik kazandı.

SUCCCESSION DİZİSİNİN SETİNDE DİĞER OYUNCULAR TARAFINDAN UYARILDI

Succession'da konuk oyuncu olma şansı yakalayan Türk oyuncu Ekin Koç, o dönem yaşadıklarını anlattı. Melis İşiten'in YouTube programına konuk olan Ekin Koç, sette heyecansız bulunduğu için uyarıldığını “Biz çekerken hiç bilinen bir değildi. Oraya gittiğimde sürekli Amerikalı oyuncular beni heyecansız görüp ‘şu an 'da herkes bunu izliyor, farkına var’ diyordu.” sözleriyle açıkladı.

SUCCESSION DİZİSİNDE KADİR ROLÜNDE YER ALDI

Başarılı oyuncu Ekin Koç, HBO'da yayınlanan ve yapımcılığını Jesse Armstrong'un yaptığı Emmy ödüllü Amerikan dizisi Succession'ın kadrosunda konuk oyuncu olarak yer aldı. Dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy'un hikâyesini para, güç, siyaset ve aile değerleri çerçevesinde anlatan dizide Ekin Koç, bir iş insanının danışmanı olan Kadir karakteriyle yer aldı.

EKİN KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

21 Haziran 1992 Antalya doğumlu Ekin Koç, oyunculuk kariyeri Sana Bir Sır Vereceğim adlı fantastik dizide rol alması ile başladı. Bu dizideki "Tilki" karakteri ile tanındı. Dizi, 29 bölüm yayınlanmıştır. Ekin Koç daha sonra Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinde rol aldı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
