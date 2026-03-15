Sunay Kurtuluş, Yeraltı dizisinden ayrılıyor mu? Eraslan ölümünün şüphelisi Yeraltı'nın Adnan'ı Sunay Kurtuluş'tan açıklama geldi mi?

Yeraltı dizisinde Adnan Yolcu karakteri ile tanınan Sunay Kurtuluş, İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan'ın evinde ölü bulunmasıyla birlikte gündeme geldi. Eraslan'ın ölümü gerçekleşmeden 1 saat önce kamera kaydında görüntülenen Sunay Kurtuluş'a ne olacağı merak ediliyor. Ayşegül Eraslan vefatında şüpheli olarak görülen oyuncu Sunay Kurtuluş, Yeraltı dizisinden çıkarılacak mı?

Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünden 1 saat önce evine girdiği son kişi olarak belirlenen Sunay Kurtuluş, gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Ayşegül Eraslan'ın ölümü olana dek Yeraltı'ndaki Adnan karakterinin performansıyla gündeme gelen Sunay Kurtuluş'un bu kez ise gündemdeki konusu farklı oldu. Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın rol aldığı Yeraltı dizisinde Adnan Yolcu'yu oynayan Sunay Kurtuluş'un, Eraslan ölümünde şüpheli olarak yer alması dikkatleri üzerine çekti. Yeraltı dizisinde Adnan'ı üstlenen Sunay Kurtuluş için çıkan iddialar sonrasında ünlü ismin Yeraltı'na devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki Yeraltı dizisinin Adnan'ına ne olacak?

YERALTI'NIN ADNAN'I SUNAY KURTULUŞ, YERALTI DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?

Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya'ya rakip olarak gelen , çarpıcı konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile izleyenlerin bir numaralı dizisi haline geliyor.

Suç, aksiyon ve dramın işlendiği Yeraltı dizisinde heeycan dolu gelişmeler durdurak bilmezken, oyuncu kadrosu ile dikakt çeken Yeraltı oyuncuları her hafta izleyiciler arasından övgü alıyor.

Yeraltı dizisinde Efnan'a bağlılığı ve sadakatiyle dikkat çeken Adnan karakterini oynayan Sunay Kurtuluş'a ne olacağı izleyiciler arasında merak ediliyor.

Şuan içerisinde net bir bilgi bulunmasa da fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde ilk şüpheli isimler arasında gelen Yeraltı dizisi oyuncusu Sunay Kurtuluş'un diziden ayrılık ayrılmayacağı bilinmiyor.

SUNAY KURTULUŞ'TAN AYRILIK AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

İlerleyen zamanlarda belirginlik kazanması beklenen Ayşegül Eraslan'ın ölüm detaylarında Yeraltı dizisi oyuncusu Sunay Kurtuluş'un temiz çıkması ile dizideki detaylar da netleşecektir.

28 yaşındaki oyuncu Sunay Kurtuluş tarafından kamuoyuna duyurulmuş herhangi bir açıklama bulunmuyor.

AYŞEGÜL ERASLAN İLE SUNAY KURTULUŞ OLAYI NE?

Yeraltı dizisinde Adnan Yolcu rolünü üstlenen başarılı oyuncu Sunay Kurtuluş, Ayşegül Eraslan’ın ölümünden 1 saat önce evindeyken görüntülendi.

Kamera kaydı görüntülerinde Eraslan'ın evine girmeden önce kapşunsuz olup asansörden çıkarken kapşon taktığı görülen Sunay Kurtuluş, ifade vermek için emniyete çağrıldı.

Kurtuluş, evine gittiği Eraslan’ın, kendisine şakayla karışık tokat attığını bunun üstüne 'Ben böyle el şakalarını sevmem' sözlerinde bulunarak duruma tepki verdiğini ve evden ayrıldığını söylediği ortaya çıktı.

