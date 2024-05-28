Sunucu Deniz Akkaya'nın kızı koruma altına alındı

28 May 2024 13:27 - Güncelleme : 28 May 2024 13:34

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından 16 yaşındaki kızının kendisini balkona kilitlediğini ve kendisine şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri devreye girdi ve 16 yaşındaki genç koruma altına alındı.

DENİZ AKKAYA'NIN KIZI KORUMA ALTINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin 16 yaşındaki kız çocuğuna gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi. Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.

"BENİ BALKONA KİLİTLEDİ, SONRA DÖVDÜ"

Kızından şiddet gördüğünü ifade eden Deniz Akkaya yaptığı paylaşımda, "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1,5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım." dedi.