Survivor 2026 Beyza Gemici’ye büyük sürpriz! Arka Sokaklar oyuncusundan mektup

Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelerek izleyiciyi ekran başına kilitledi. İki takımın da iletişim ödülünü kazanabilmek için kıyasıya rekabeti gündem olurken Beyza Gemici’ye büyük bir sürpriz yapıldı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokakların sevilen karakterlerinden biri olan ‘Tokmak Kafa’ lakaplı Tunç karakteri, Kerimhan Duman’dan gelen mektup gündem oldu. İşte detaylar…

SURVİVOR 2026 BEYZA GEMİCİ’YE BÜYÜK SÜRPRİZ!

ARKA SOKAKLAR OYUNCUSUNDAN MEKTUP

Arka Sokaklar dizisiyle ekranlara gelen ve sevilen karakter olan ‘Mesut Komiser’in oğlu ‘Tokmak Kafa’ lakaplı Tunç karakteri, Kerimhan Duman, Survivor 2026 Beyza Gemici’ye yolladığı mektupla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Duman’ın yazdıkları dikkat çekti.

Kerimhan Duman’ın gönderdiği mektup da Beyza Gemici’nin kedisi olduğu düşünülen bir kedi ile aynı fotoğrafta yer alan Duman, “Biz çok iyiyiz. Seni çok özledik, gurur duyuyoruz. Seni çok seviyorum, mükemmelsin.” Sözlerini ifade etti. Bu fotoğraf sonrası sosyal medyada paylaşım büyük ilgi gördü.