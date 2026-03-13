Menü Kapat
Magazin
Survivor 2026 Beyza Gemici’ye büyük sürpriz! Arka Sokaklar oyuncusundan mektup

Survivor 2026 Beyza Gemici’ye iletişim ödülünde büyük bir sürpriz yapıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncularında biri olan ‘Tokmak Kafa’ lakaplı Tunç karakteri, Kerimhan Duman’dan gelen mektup gündem oldu. İşte detaylar…

Survivor 2026 Beyza Gemici'ye büyük sürpriz! Arka Sokaklar oyuncusundan mektup
Ünlüler ve Gönüllüler, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelerek izleyiciyi ekran başına kilitledi. İki takımın da iletişim ödülünü kazanabilmek için kıyasıya rekabeti gündem olurken Beyza Gemici’ye büyük bir sürpriz yapıldı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokakların sevilen karakterlerinden biri olan ‘Tokmak Kafa’ lakaplı Tunç karakteri, Kerimhan Duman’dan gelen mektup gündem oldu. İşte detaylar…

SURVİVOR 2026 BEYZA GEMİCİ’YE BÜYÜK SÜRPRİZ!

Survivor 2026 sezonu dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle de yarışmacıların nefes kesen mücadeleler ile ekranlara geliyor. Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler dün akşam ekranlara gelen yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Survivor 2026 Beyza Gemici’ye büyük sürpriz! Arka Sokaklar oyuncusundan mektup

Dün akşam yayınlanan yeni bölümünde iletişim ödülü için kıyasıya rekabet eden Ünlüler ve Gönüllüler Takımı, sevdiklerinden ya da ailelerinde gelecek olan mektup için canını dişine kattılar. Survivor 2026’da iki takım da iletişim ödülü için kıyasıya mücadele etti.

Survivor 2026 Beyza Gemici’ye büyük sürpriz! Arka Sokaklar oyuncusundan mektup

Survivor ‘da heyecanlı bölümlerden biri olan iletişim ödülü oyunları dün akşam ekranlara geldi. İletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir rekabete girdiler. İletişim ödülü oyunu sonrası yarışmacılardan biri olan Beyza Gemici’ye yapılan büyük sürpriz gündem oldu.

Survivor 2026 Beyza Gemici’ye büyük sürpriz! Arka Sokaklar oyuncusundan mektup

ARKA SOKAKLAR OYUNCUSUNDAN MEKTUP

Survivor 2026, dikkat çeken bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. İletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir rekabet meydana geldi. Yarışmacılar sevdikleri ya da ailelerinden gelecek olan mektuplar için mücadele etti.

Survivor 2026 Beyza Gemici’ye büyük sürpriz! Arka Sokaklar oyuncusundan mektup

Dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor 2026, iletişim oyunuyla büyük yankı uyandırdı. Survivor yarışmacıları dün akşam oynanan iletişim ödülü oyunu sonrası Beyza Gemici’ye gelen mektuplar sosyal medya da gündem oldu.

Survivor 2026 Beyza Gemici’ye büyük sürpriz! Arka Sokaklar oyuncusundan mektup

dizisiyle ekranlara gelen ve sevilen karakter olan ‘Mesut Komiser’in oğlu ‘Tokmak Kafa’ lakaplı Tunç karakteri, Kerimhan Duman, Survivor 2026 Beyza Gemici’ye yolladığı mektupla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Duman’ın yazdıkları dikkat çekti.

Survivor 2026 Beyza Gemici’ye büyük sürpriz! Arka Sokaklar oyuncusundan mektup

Kerimhan Duman’ın gönderdiği mektup da Beyza Gemici’nin kedisi olduğu düşünülen bir kedi ile aynı fotoğrafta yer alan Duman, “Biz çok iyiyiz. Seni çok özledik, gurur duyuyoruz. Seni çok seviyorum, mükemmelsin.” Sözlerini ifade etti. Bu fotoğraf sonrası sosyal medyada paylaşım büyük ilgi gördü.

