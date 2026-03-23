Survivor 2026 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Mart 2026 Survivor dokunulmazlık kazanan takım ve eleme adayı

Survivor 2026’nın 23 Mart tarihli bölümünde nefes kesen dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele yaşanırken, Ünlüler ve Gönüllüler arasında rekabet doruğa ulaştı. Oyunun sonunda kazanan takım dokunulmazlığı elde ederek eleme riskini atlattı. Kaybeden takım ise eleme adayı olarak bir yarışmacıyı belirlemek zorunda kaldı. Survivor 2026’da rekabetin dozunun her geçen gün artarken, yarışmaya veda edecek adaylarda belli olmaya başladı. Peki, Survivor 2026 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Mart 2026 Survivor eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

SURVİVOR 2026 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

23 MART 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI HANGİ YARIŞMACI OLDU?

SURVİVOR 22 MART 2026’DA İKİNCİ SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

22 Mart 2026 akşamı oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazananları Deniz Çatalbaş ve Ramazan Sarı oldu.

SURVİVOR 2026 BİRİNCİ SEMBOL OYUNU ERKEKLERDE KİM ALDI?

18 Mart 2026 Survivor ilk sembolü kazanan yarışmacı Mert Nobre oldu.

SURVİVOR 2026 BİRİNCİ SEMBOL OYUNU KADINLARDA KİM ALDI?

19 Mart 2026 Survivor sembol oyununu kadın yarışmacılardan Seda Albayrak oldu.

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

Mert Nobre – Ünlüler takımı

Seda Albayrak – Gönüllüler takımı

Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı

Deniz Çatalbaş – Ünlüler takımı

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Serhan Onat

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR