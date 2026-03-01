Survivor 2026’da yapım ekibine hakaretler eden Osman Can Ural’ın cezası belli oldu! Acun Ilıcalı duyurdu

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışması tüm hızıyla TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı ve birbirinden başarılı yarışmacıların şampiyonluk için yarıştığı programda Osman Can Ural, Acun Ilıcalı ve ekibine hakaret ettiği anlarla gündeme geliyor. İzleyicileri şoke eden olay sonrası Osman Can Ural’ın cezası merak konusu olmuştu. Soluk soluğa süren Survivor 2026’nın yeni bölümünde Osman Can Ural’ın cezası belli oldu. Acun Ilıcalı, yarışmacının cezasını konseyde duyurdu. Peki, Osman Can Ural’ın cezası ne oldu? İşte Acun Ilıcalı’nın Osman Can Ural’a verdiği ceza…

SURVİVOR 2026’DA YAPIM EKİBİNE HAKARETLER EDEN OSMAN CAN URAL’IN CEZASI BELLİ OLDU!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2026 tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken, Acun Ilıcalı ve yapım ekibine hakaretler eden Osman Can Ural, gündeme bomba gibi oturdu. Acun Ilıcalı, ada konseyinde yarışmacılardan birinin yapım ekibine yönelik ağır küfürler ettiğini açıkladı.

Survivor 2026 yarışmasının geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümünde Acun Ilıcalı, ağza alınmayacak ve ekranlarda bile ifade edemeyeceği tarzda küfürler eden yarışmacının eden Osman Can Ural olduğunu duyurmuştu. Ilıcalı, Ural’ın kendi rızası ve isteğiyle yarışmadan ayrılmasını istediğini açıkladı.

Osman Can Ural’ın, hem yarışma için hem de kendisi için yarışmadan ayrılmasının daha doğru bir adım olabileceğini söyleyen Acun Ilıcalı’nın ada konseyindeki sinirli ve gergin halleri de dikkat çekti. Aynı zamanda Ural’ın, eskiden Acun Medya ekibiyle çalıştığı da öğrenildi. Yarışmacının eski çalışma arkadaşlarına karşı yaptığı bu hakaretler, Ilıcalı’yı çileden çıkardı.

Survivor 2026’da yapım ekibine hakaretler eden Osman Can Ural’ın cezası belli oldu. Gönüllüler takımında mücadele eden Ural’ın yarışmadaki gidişatı da izleyiciler tarafından merak edildi. Acun Ilıcalı, Survivor 2026’nın geçtiğimiz akşam gerçekleşen yeni bölümündeki ada konseyinde Ural’ın cezasını duyurdu.

SURVİVOR 2026’DA ACUN ILICALI OSMAN CAN URAL’IN CEZASINI DUYURDU!

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı ve kaosun bir an olsun dur durak bilmediği Survivor 2026 yarışmasında Acun Ilıcalı, kendisine ve yapım ekibine küfür ve hakaretler savuran Osman Can Ural’ın cezasını duyurdu. Ural’ın, iletişim ödülü sonrası yönetmen ve oyun sorumlusu Mustafa Bey’e ve ekibi karşı bela okuduğunu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği öğrenildi.

Acun Ilıcalı ise Gönüllüler takımında mücadele eden Osman Can Ural hakkında oldukça sert bir yaptırımda bulundu. Ilıcalı kendisine ve ekibine 7 kez hakaret ve beddua eden yarışmacıyı diskalifiye etmek yerine ödülden yararlanmama cezası verdi. Ural’ın hakaretleri o kadar ağırdı ki hiçbiri yayına verilmedi.

Aynı zamanda Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada Osman Can Ural’a 10 ödül cezası verildiğini duyurdu. Ilıcalı, Ural’a yarın akşama kadar düşünmesi için süre tanıdığını ve yarışmadan ayrılmak isterse kararına saygı duyacağını belirtti.