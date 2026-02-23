Survivor 2026’dan dün akşam adaya kim veda etti? Elenen isim sosyal medyada büyük yandı uyandırdı

Ekranların sevilerek takip edilen yarışma programı Survivor 2026, heyecanlı bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Özellikle de adaya veda eden isimler oldukça merak edilerek araştırılıyor. Dün akşam Survivor 2026’dan elenen isim ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Survivor 2026’dan dün akşam adaya kim veda etti? İşte detaylar…

SURVİVOR 2026’DAN DÜN AKŞAM ADAYA KİM VEDA ETTİ?

TV 8 ekranlarının sevilerek takip edilen yarışma programı Survivor 2026, kıyasıya rekabetle ekranlara gelmeye devam ediyor. Özellikle de yarışmacıların birbirleriyle olan yarışları heyecanlı bir şekilde ekranlara geliyor.

Öyle ki sadece yarışma değil yarışmacıların ada hayatı da oldukça sevilerek takip ediliyor. Survivor 2026’nın dün akşam yayınlanan bölümünde adaya veda eden isim arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

22 Şubat 2026 günü yayınlanan bölümünde bir yarışmacı adaya veda etti. Eleme düellosu izleyicilerin nefeslerini keserken ödül oyunu da dikkatleri üzerine çekti. Pazar akşamı yayınlanan bölümde oynanan ödül oyununda kıyasıya rekabet meydana geldi.

Zorlu parkurlar ve atışların ardından kazanan taraf Ünlüler Takımı olurken, Gönüllüler Takımı’nda üzüntü hali meydana geldi. Galibiyetle moral depolayan Ünlüler Takımı, eleme gecesine de avantajlı bir şekilde girmiş oldular.

Eleme düellosunda karşı karşıya gelen isimler Eren ve Engincan olurken, Mynet’in haberine göre, büyük düelloyu kazanan isim Engincan oldu. Düello sonunda konsey kuruldu ve Ünlüler Takımı’na “Eren Ünlüler takımına geçsin mi?” sorusu soruldu. Ancak Ünlüler Takımı’ndan ‘hayır’ cevabı geldi.

ELENEN İSİM SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANDI UYANDIRDI

Survivor 2026 sezonunda rekabet heyecanlı bir an olsun dinmezken, dün akşam elenen isim sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gönüllüler Takımı’ndan Eren ve Engincan eleme düellosunda karşı karşıya geldiler.

Oynanan büyük mücadele sonrası düelloyu kazanan isim Engincan oldu. Düello sonunda kader konseyi toplandı. Konsey de Ünlüler Takımı’na “Eren Ünlüler takımına geçsin mi?” sorusu sorulması üzerine Takım’dan gelen ‘hayır’ cevabı sonrası Eren Survivor 2026’ya veda eden isim oldu.

Eren’in elenmesiyle birlikte sosyal medyada yorumlar yapılmaya başlandı. Özellikle de seyirci Eren’i kabul etmeyen Ünlüler Takımı’na kızgın olduklarını ifade ettikleri paylaşımlar yaptı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Eren’in elenmesi birçok yorumu da beraberinde getirdi.