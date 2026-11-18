Survivor Nagihan Karadere, bu kez yarışma performansıyla değil, kutsal topraklardan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Umre ziyareti için kutsal topraklara giden ünlü yarışmacı, Kâbe'den çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Survivor yarışmalarındaki mücadeleci kimliğiyle tanınan Nagihan Karadere'nin bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

NAGİHAN KARADERE UMRE’YE GİTTİ

Survivor yarışmalarındaki performansı ve iddialı çıkışlarıyla tanınan Nagihan Karadere, bu kez farklı bir gelişmeyle gündeme geldi. Umre ziyareti için kutsal topraklara giden ünlü yarışmacı, Kâbe'den yaptığı paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nagihan Karadere, kutsal topraklardaki ziyaretinden görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Yarışma parkurlarındaki hırsı, mücadelesi ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Karadere'nin bu kez Umre yolculuğundan kareler paylaşması ilgi gördü.

Survivor Nagihan'ın Kâbe'den yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından merakla karşılandı.

Ünlü ismin kutsal topraklardaki ziyaretine ilişkin görüntüleri sosyal medyada dikkat çekerken, Nagihan Karadere'nin paylaşımı da kısa sürede gündeme taşındı.