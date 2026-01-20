Survivor Turabi türkü çıkardı! Klibi ve sözleri olay oldu

Survivor yarışmasıyla adı duyulan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz yıl İngilizce söylediği arabesk ''Wine Me, Dine Me'' şarkısını seslendirmişti. Şarkının sözleri sosyal medyada tepki çekerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şarkıya erişim engeli getirmişti. Gelen tepkilerin ardından Çamkıran şarkının sözlerini değiştirmişti.

SÖZLERİ VE KLİBİ GÜNDEM OLDU

Ünlü yarışmacı Turabi şimdi de İngilizce türkü çıkardı. Acun Ilıcalı'nın kendisini engellediğini açıklayan Turabi'nin yeni klibi ve şarkı sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Turabi'nin türküsünden sözler:

“Birden fazla kişiliğim var ve hiçbiri senden hoşlanmıyor,

Eğer hiçbir şeye ihtiyacın olursa, senin için buradayım.”