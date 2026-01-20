Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Survivor Turabi türkü çıkardı! Klibi ve sözleri olay oldu

Katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi Çamkıran'ın İngilizce türküsü sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz yıllarda şarkı çıkaran ve hakkında müstehcenlik soruşturması başlatılan Çamkıran'ın yeni şarkısının sözleri dikkat çekti.

Survivor Turabi türkü çıkardı! Klibi ve sözleri olay oldu
Survivor yarışmasıyla adı duyulan , geçtiğimiz yıl İngilizce söylediği arabesk ''Wine Me, Dine Me'' şarkısını seslendirmişti. Şarkının sözleri sosyal medyada tepki çekerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şarkıya erişim engeli getirmişti. Gelen tepkilerin ardından Çamkıran şarkının sözlerini değiştirmişti.

Survivor Turabi türkü çıkardı! Klibi ve sözleri olay oldu

SÖZLERİ VE KLİBİ GÜNDEM OLDU

Ünlü yarışmacı Turabi şimdi de İngilizce türkü çıkardı. Acun Ilıcalı'nın kendisini engellediğini açıklayan Turabi'nin yeni klibi ve şarkı sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Turabi'nin türküsünden sözler:

“Birden fazla kişiliğim var ve hiçbiri senden hoşlanmıyor,
Eğer hiçbir şeye ihtiyacın olursa, senin için buradayım.”

