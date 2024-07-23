Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere’nin hayatı kabusa döndü! İsimsiz telefon sonrası soluğu savcılıkta aldı

23 Temmuz 2024 09:47 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:42

Survivor yarışmacısında performansıyla popüler olan Milli sporcu Nagihan Karadere, geçtiğimiz yıldan itibaren tanımadığı bir numara tarafından rahatsız edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

İSİMSİZ TELEFONLAR NAGİHAN KARADERE'NİN HAYATINI KABUSA ÇEVİRDİ

Hayatı kabusa dönen Naghan Karadere, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Karadere, arayan kişinin huzurunu bozduğunu belirterek, "Aramızda hiçbir tanışıklık ve husumet olmamasına rağmen sürekli arıyor ve dalga geçiyor" dedi.

Şüpheli şahsın kendisini takıntı haline getirdiğini belirten Nagihan Karadere, bulduğu her fırsatta farklı numaralardan arayarak rahatsız ettiğini anlattı. Savcılık şikayet üzerine soruşturma başlattı.