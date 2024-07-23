Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere’nin hayatı kabusa döndü! İsimsiz telefon sonrası soluğu savcılıkta aldı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 09:47 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:42
Milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, telefonuna gelen isimsiz aramalar sebebiyle sıkıntılı günler geçiriyor. Uzun süredir devam eden aramalar sonrası soluğu savcılıkta alan Nagihan Karadere’nin hayatı kabusa döndü.
Survivor yarışmacısında performansıyla popüler olan Milli sporcu Nagihan Karadere, geçtiğimiz yıldan itibaren tanımadığı bir numara tarafından rahatsız edildiğini belirterek şikayetçi oldu.
İSİMSİZ TELEFONLAR NAGİHAN KARADERE'NİN HAYATINI KABUSA ÇEVİRDİ
Hayatı kabusa dönen Naghan Karadere, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Karadere, arayan kişinin huzurunu bozduğunu belirterek, "Aramızda hiçbir tanışıklık ve husumet olmamasına rağmen sürekli arıyor ve dalga geçiyor" dedi.
Şüpheli şahsın kendisini takıntı haline getirdiğini belirten Nagihan Karadere, bulduğu her fırsatta farklı numaralardan arayarak rahatsız ettiğini anlattı. Savcılık şikayet üzerine soruşturma başlattı.
Kaynak: tgrthaber.com