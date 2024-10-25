Survivor yarışmasının yeni sezonunda sürpriz! Murat Ceylan her şeyi açıkladı

25 Ekim 2024 17:05 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:06

Survivor yarışmasının yeni sezon hazırlıkları devam ederken, ilk ipucu ise sunucu Murat Ceylan’dan geldi. Heyecan verici sürprizlerin olacağından bahseden Murat Ceylan, yeni sezonda Survivor yarışmasının formatıyla ilgili de açıklama yaptı.

Ocak​ ayında başlaması planlanan Survivor​ yarışmasıyla ilgili ilk detay geldi. All Star​ formatıyla ekrana gelecek Survivor yarışmasıyla ilgili ilk detayı ise yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan​ verdi.

SURVIVOR'IN İLK SÜRPRİZİ MURAT CEYLAN'DAN GELDİ

Survivor’ın yeni sezonunda hangi ünlü yarışmacıların yer alacağı açıklanmazken, Murat Ceylan ilk bilgileri verdi. Hazırlıkların başladığını duyuran Murat Ceylan, "Yeni sezon için hazırlıklarımız başladı. Ülkeye döndüğümde etrafımdaki herkes geri saymaya başlıyor. Çok az kaldı. Bu sezon, bir önceki sezondaki beklentileri karşılamakla kalmayıp, izleyicilere hem sürprizler sunacağız hem de eğlenceli anlar yaşatacağız" dedi. Ceylan, yeni sezonda yine ekranlarda olacağını da müjdeledi.

Son olarak Ogeday Girişken'in kupayı kazandığı yarışma Survivor, bu yıl ise All Star formatıyla ekrana gelecek. Survivor yarışmasının Ocak ayı gibi ekrana gelmesi beklenirken, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.