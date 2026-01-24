Survivor yarışmacısı Lina sinir krizi geçirdi! Set çalışanlarına saldırdı

Kategoriler
Murat Ceylan'ın sunumuyla ekrana gelen Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yarışan Lina, son yayınlanan bölümünde sinir krizi geçirdi. Ceza alan Lina, sinir krizi geçirdi ve set ekibine saldırdı.
Survivor 2026 yarışmasının son yayınlanan bölümüne Gönüllüler takımının cezası damga vurdu. Ceza olarak kürekle kum taşıyan takımdan Lina bir süre sonra zorlanarak sinirlerine hakim olamadı.
Gözyaşları içinde kürekle kumları taşıyan Lina, sinir krizi geçirerek küreği fırlattı.
Genç yarışmacı aldığı uyarı ile adeta çileden çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Lina, kürekle set çalışanını kovalamaya çalıştı ve çığlıklar attı.