Tanyeli entübe edildi! Sevenleri hastaneye akın etti

Uzun süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, aylardır hastanede tedavi altında. Sosyal medya hesabını aktif kulanan Tanyeli'nin bir haftadır herhangi bir paylaşım yapmaması takipçilerini endişelendirmişti. Tanyeli'nin entübe edildiği öğrenildi.

Uzun süredir kanserle mücadele eden bir dönemin ünlü oryantali Tanyeli aylardır hastanede tedavi altında. Dostlarının ve ailesinin desteğiyle yaşama dört elle sarılmaya çalışan Tanyeli'nin son günlerde herhangi bir paylaşım yapmaması takipçilerini endişelendirdi. Tanyelini'nin entübe edildiği öğrenildi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN" DEMİŞTİ

Ünlü sanatçı, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

TANYELİ ZİYARETÇİLERİNİ UYARMIŞTI

Sosyal medya hesabından sık sık gelen ziyaretçiler için uyarılarda bulunan Tanyeli, ”Beni lütfen yanlış anlamayın. Uzun zamandır hastanedeyim. 2 ayı geçti hastane durumum. Hasta ziyareti adabını tabii ki ben öğretecek değilim. Kıymet bilip gelen ayaklarınızdan binlerce kez razı olsun. Ama bizi anlamanız açısından, sanki belki biraz kılavuzluk yapabilirim diye düşünüyorum. Çok mutlu oluyorum dostlarımın gelmesine, ziyaret etmesine ama hastanede olmamın sebebi hastayım ve dinlenmek zorundayım. 2 ayı geçkin bir süredir bilmem kaç metrekarenin içindeyim. Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ızdırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam.” demişti.