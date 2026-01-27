Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Tarkan konserinde Cem Yılmaz'dan sonra Ajda Pekkan sürprizi

İstanbul'da peş peşe konser veren Tarkan'ın sahnesine sürpriz bir isim konuk olacak. Geçtiğimiz hafta sahnesinde Cem Yılmaz'ı ağırlayan Tarkan bu sefer ise

KAYNAK:
Snob Magazin
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 14:37

Yedi yıl aranın ardından İstanbul'da konser vermeye başlayan Tarkan'ın biletleri saniyeler içinde tükendi. Son konserinde Cem Yılmaz'ı sahnede ağırlayan Tarkan bu sefer ise Ajda Pekkan'ı konuk edecek.

TARKAN KONSERİNDE CEM YILMAZ ETKİLERİ SÜRERKEN, YENİ BİR SÜRPRİZ GELDİ

Tarkan'ın sahnesine süper yıldızlar gelmeye devam ediyor. Tarkan'ın yedi yıl aranın ardından İstanbul'da verdiği konserlere ilgi yoğunken, sahende Cem Yılmaz sürprizi yaşandı. Geçtiğimiz konserinde Cem Yılmaz ile Kuzu Kuzu şarkısına düet yapan Tarkan'ın konuğu bu defa Ajda Pekkan olacak.

Tarkan konserinde Cem Yılmaz'dan sonra Ajda Pekkan sürprizi

31 Ocak'ta Volkswagen Arena’da sahne alacak Tarkan'ın sahnesinde Ajda Pekkan konuk olacak. İki dev star, üç şarkıya düet yapacak ve binlerce kişiyi coşturacak.

Tarkan konserinde Cem Yılmaz'dan sonra Ajda Pekkan sürprizi

İkili, söz - müzik Tarkan'a ait yıllar önce Pekkan'ın söylediği Yakar Geçerim'i seslendirecek. Süperstar ile Megastar'ın ikinci şarkısı ise Hepsi Senin mi olacak. İkilinin üçüncü düet parçası ise Kimler Geldi Kimler Geçti olacak.

Tarkan konserinde Cem Yılmaz'dan sonra Ajda Pekkan sürprizi

İki dev isim, cuma günü prova gerçekleştirecek. Tarkan ve Ajda Pekkan, cumartesi gecesi ise binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatacak.

