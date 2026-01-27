Tarkan konserinde Cem Yılmaz'dan sonra Ajda Pekkan sürprizi

Yedi yıl aranın ardından İstanbul'da konser vermeye başlayan Tarkan'ın biletleri saniyeler içinde tükendi. Son konserinde Cem Yılmaz'ı sahnede ağırlayan Tarkan bu sefer ise Ajda Pekkan'ı konuk edecek.

TARKAN KONSERİNDE CEM YILMAZ ETKİLERİ SÜRERKEN, YENİ BİR SÜRPRİZ GELDİ

Tarkan'ın sahnesine süper yıldızlar gelmeye devam ediyor. Tarkan'ın yedi yıl aranın ardından İstanbul'da verdiği konserlere ilgi yoğunken, sahende Cem Yılmaz sürprizi yaşandı. Geçtiğimiz konserinde Cem Yılmaz ile Kuzu Kuzu şarkısına düet yapan Tarkan'ın konuğu bu defa Ajda Pekkan olacak.

31 Ocak'ta Volkswagen Arena’da sahne alacak Tarkan'ın sahnesinde Ajda Pekkan konuk olacak. İki dev star, üç şarkıya düet yapacak ve binlerce kişiyi coşturacak.

İkili, söz - müzik Tarkan'a ait yıllar önce Pekkan'ın söylediği Yakar Geçerim'i seslendirecek. Süperstar ile Megastar'ın ikinci şarkısı ise Hepsi Senin mi olacak. İkilinin üçüncü düet parçası ise Kimler Geldi Kimler Geçti olacak.

İki dev isim, cuma günü prova gerçekleştirecek. Tarkan ve Ajda Pekkan, cumartesi gecesi ise binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatacak.