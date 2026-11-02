Tarkan’dan COP31 Türkiye zirvesi öncesi anlamlı şarkı! Uyan sosyal medyayı salladı

Ünlü sanatçı Tarkan, bu yıl ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31 için "Uyan" isimli şarkısını İngilizceye uyarlayarak seslendirdi. Antalya’da gerçekleşecek olan zirve öncesi anlamlı şarkısıyla gündeme geldi. Uyan adlı parçasıyla da adını duyurmayı başardı.

TARKAN’DAN COP31 TÜRKİYE ZİRVESİ ÖNCESİ ANLAMLI ŞARKI!

Ünlü şarkıcı Tarkan, başarısı üstüne başarı ekliyor. 9-20 Kasın tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan COP31 için hazırlıklar sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü hazırlıklar kapsamında sanatçılar ve gönüllüler de iklim değişikliğine yönelik farkındalık çalışmalarına katılıyor.

Dünyanın en önemli iklim zirvesi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirve için birçok sanatçı ve gönüllü farkındalık projelerini hayata geçiriyor.

Türkiye’nin 'Mega Starı' Tarkan da sözü ve müziği kendisine ait olan "Uyan" isimli şarkısını COP31 için İngilizceye uyarlayarak seslendirdi. Klipte iklim değişikliğine ilişkin görüntülere yer verildi.

UYAN SOSYAL MEDYAYI SALLADI

‘Uyan’ şarkısı sosyal medyayı sallarken daha öncesinde de sevilerek dinlenen şarkılar arasında yerini alıyor. ‘Wake Up’ şarkısı adıyla yayınlanacak olan “Uyan” sözü ve müziğiyle de oldukça dikkat çeken işler arasında yerini aldı.

Sadece melodisi ya da şarkının oluşumu değil sözleri de yoğun ilgi gördü. Özellikle de Türkçe sözleri insanı alıp bambaşka yerlere götürürken Tarkan’ın Türkiye COP31 için daha öncesinde de “Let’s COP” isimli İngilizce şarkı hazırladığı da bilinenler arasında yerini alıyor.

Şarkının klibi iklim krizinin yola açtıkları ve açacakları anlatılırken şarkının Türkçe sözleri ise ‘Uyan, uyan dostum, uyan. Koy elini kalbine vakit dolmadan” diyerek iklim açısından harekete geçilmesi anlamında dikkatleri üzerine çekti.