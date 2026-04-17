Taşacak Bu Deniz dizisinde yer alan Yeşim Ceren Bozoğlu'dan dikkat çeken açıklama! Şimdi ne yapacağız?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan gelen acı olaylar sonrası birçok ünlü isimden saldırıya yönelik paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Bu yas sürecinde Taşacak Bu Deniz'in sevilen karakteri Zarife'yi oynayan Yeşim Ceren Bozoğlu'da boş durmadı. Bozoğlu'nun, kendi sosyal medya hesabından saldırılara yönelik hazırladığı 10 maddelik sistem alarmı, geniş yankı uyandırdı. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun dikkat çeken açıklamalarında, ünlü isim özellikle silah güvenliği, psikolojik destek ve dijital zehirlenmeye yönelik sorumluluk çağrısı yaptı. Detaylar haberimizde...
Yaşanan okul saldırıları sonrası Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medyada yayınladığı paylaşımla beğeni yağmuruna tutuldu.
Bozoğlu'nun en sert uyarısı ise şiddetin kaynağına yönelik oldu. 'Bir çocuğun evden silah alıp okula gidebilmesi, bireysel değil sistematik bir güvenlik çöküşüdür' diyen Bozoğlu, evdeki silahlara erişimin acil bir şekilde kilit altına alınması gerektiğinin vurgusunu yaptı.
Her okula acil olarak Tehdit Değerlendirme Ekibi kurulmalı diyen Bozoğlu, sosyal medyada yayınlanan her türlü tehditkar açıklamaların da asla geçiştirilmemesi gerektiğini savunuyor.
Yeşim Ceren Bozoğlu, rehberlik sistemine dair de çarpıcı açıklamalar da bulundu. Bu sistemin sadece kağıt üzerinde kalmasına oldukça tepkili olan başarılı oyuncu, psikolojik desteğin sadece kriz anında değil, krizden çok daha önce başlaması gerektiğini savundu.
Ünlü oyuncu şiddetsiz bir iletişimin müfredata girmesini önererek, erkek çocuklarına sadece güçlü ol demenin şiddeti körüklediğini düşünenlerden. Bozoğlu, başarısızlık, reddedilme ve öfke gibi durumların konuşulabilir hale gelmesini istiyor.
Yeşim Ceren Bozoğlu, şiddeti normalleştiren ve ikon gibi sunan içeriklerin, çocuklara olan etkisine de değindi. Nefret ve intikam gibi duyguların, sosyal medyada çocukların önüne çıkmasını eleştiren Bozoğlu, içerik tüketimine dair caydırıcı yasaların gelmesi gerektiğini söyledi.
Dijital radikalleşme ciddiye alınmalı diyen Yeşim Ceren Bozoğlu, 'Kaç uyarı vardı? Ne görüldü? Ne atandı? Hangi Protokol işlemedi?' sorularıyla, cevaplar bulunmadan önleme üretilemez dedi.
Taşacak Bu Deniz'den gelen bu anlamlı paylaşım, sosyal medyada binlerce kişi tarafından tekrar tekrar paylaşılırken, Bozoğlu'ndan dikkat çeken bir soru daha geldi. 'Çünkü mesele sadece 'neden oldu' değil. Asıl soru şu: Bir daha olmaması için şimdi ne yapacağız?'