Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırıları, Türkiye’yi yasa boğarken gözler bu kez ekranlardaki şiddet içeriklerine çevrildi. Saldırıların ardından mafya temalı dizilerin toplumsal etkisi yeniden tartışmaya açılırken, bazı yapımların yayından kaldırıldığına dair iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada büyüyen tepkiler ve başlatılan kampanyalar, özellikle Yeraltı ve Eşref Rüya dizileri üzerinden yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ “Yeraltı”, “Eşref Rüya”, “Taşacak Bu Deniz” yayından kalkıyor mu? Yeraltı yayınlanacak mı, Eşref Rüya final mi yapıyor? Türkiye'de yaşanan okul saldırılarının ardından ekranlardaki şiddet içerikli dizilere yönelik tepkiler artarken, bazı yapımların yayından kaldırıldığına dair iddialar gündeme geldi. Yeraltı ve Eşref Rüya dizilerinin yayından kaldırıldığı iddia edilse de, ne kanal ne de yapım şirketinden resmi bir açıklama yapıldı ve yeni bölümlerin önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Taşacak Bu Deniz dizisinin fragmanının yayından kaldırılması bazı söylentilere yol açarken, dizinin planlanan tarihte yayınlanacağı belirtildi. Yayıncılar, çocukların YouTube'u daha çok takip ettiği gerçeğini göz önünde bulundurarak senaryolarda revizyona gidileceğini ve şiddet içeren sahnelerin daha kontrollü ele alınacağını bildirdi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, NOW TV'de yayınlanan Yeraltı dizisinin artık ekrana gelmeyeceğini öne sürdü. Sosyal medyada mafya temalı dizilere yönelik tepkiler ve bu yapımların gençler üzerindeki etkisi tartışılıyor.

YERALTI YAYINLANACAK MI, KALDIRILDI MI?

Her çarşamba izleyiciyle buluşan Yeraltı dizisinin yayından kaldırıldığına ilişkin ne kanal cephesinden ne de yapım şirketinden resmi bir açıklama yapılmadı. Yapım yalnızca son çarşamba akşamı yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümünün ise önümüzdeki hafta çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor.

EŞREF RÜYA YAYINDAN KALDIRILDI MI, BİTTİ Mİ?

Tüm Türkiye’nin yasa boğulmasının ardından şiddet unsurları barındıran diziler bir kez tartışma konusu oldu. Eşref Rüya’nın dün ekrana gelmemesi, dizinin yayından kaldırıldığı yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Ancak her çarşamba yayınlanan yapımın sona erdiğine dair ne kanaldan ne de yapımcıdan resmi bir açıklama yapılmadı. Dizi, dün akşam yayın akışında yer almazken, projenin yeni bölümünün önümüzdeki hafta çarşamba günü izleyiciyle buluşması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Son günlerde yaşanan olaylardan sonra dizinin 25. bölümüne ait ikinci fragmanın kısa süre içinde yayından kaldırılması, bazı izleyiciler arasında yeni bölümün ertelendiği yönünde söylentilere neden olmuştu. Ancak TRT 1’in haftalık yayın planında herhangi bir değişiklik olmadığı ve dizinin belirlenen tarihte izleyiciyle buluşacağı bildirildi. TRT 1 ayın akışına göre 17 Nisan 2026 Cuma günü Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü ekranlara gelecek.

SENARYOLAR REVİZE EDİLİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, çocukların dizileri artık televizyondan çok YouTube üzerinden takip ettiği gerçeğini dikkate alan yayıncılar, bu süreçte daha hassas bir tutum benimseme kararı aldı. Bu kapsamda senaryolarda revizyona gidileceği belirtilirken, özellikle Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir, A.B.İ ve Taşacak Bu Deniz gibi yapımlarda şiddet ve silah içeren sahnelerin daha kontrollü şekilde ele alınacağı ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Son dönemde şiddet unsurlarını yoğun şekilde barındıran mafya temalı dizilerin sayısındaki artış, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak önemli bir tartışma konusu haline geldi. Özellikle bu tür yapımların toplum üzerindeki etkisi, genç izleyiciler üzerindeki yansımaları ve şiddetin ekranlarda nasıl temsil edildiği gibi başlıklar, kullanıcılar arasında sıkça dile getiriliyor. Bu gelişmeler, izleyici alışkanlıkları ve yayın politikaları üzerine yeni bir tartışma ortamı da oluşturmuş durumda.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NOW TV’de yayınlanan Yeraltı dizisinin artık ekrana gelmeyeceğini öne sürdü. Kütahyalı paylaşımında, “NOW TV’de çocukları silah kullanmaya özendiren, mafya yapılanmalarını karizmatik gösteren ve devlet kurumlarını yandaş gibi yansıtan ‘Yeraltı’ adlı Fatih Aksoy dizisi artık yayınlanmayacak. DEVLET yetkilisi olmayan hiçbir bireyin silah kullanma hakkı yoktur.” ifadelerine yer verdi. Konuya ilişkin olarak Yeraltı dizisinin yapım şirketi ya da NOW TV’den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.