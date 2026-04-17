Türkiye genelinde meydana gelen olaylar sonrası televizyon ekranlarında yer alan yapımlar mercek altına alındı. Birçok dizi için iddialar ortaya atıldı. Yeraltı dizisinin de bittiğine dair iddialarda ortaya atıldı. NOW TV’nin iddialı yapımlarından biri olan Yeraltı da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Yeraltı dizisi bitti mi? Yeraltı dizisi final mi yaptı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Yeraltı dizisi bitti mi? Yeraltı dizisi final mi yaptı? Türkiye genelindeki olaylar sonrası NOW TV'nin iddialı yapımlarından Yeraltı dizisinin yayından kaldırıldığına dair çıkan iddialar araştırıldı. Yeraltı dizisi yayından kaldırılmadı ve final yapmadı. Okullarda yaşanan olaylardan dolayı dizinin hikayelerinde revizeler yapılacağı için yeni bölümü yayınlanmadı. Dizi ilerleyen bölümlerde revize edilen halleriyle ekranlarda yer alacak. Aksiyon ve mafya temalı dizilere yönelik sosyal medya kampanyalarıyla Yeraltı gibi yapımlarda revizeler yapılacak. Kanal, Yeraltı dizisinin eski bölümünü yayın gününde ekrana getirdi.

YERALTI DİZİSİ BİTTİ Mİ?

NOW TV’nin iddialı yapımlarından biri olan Yeraltı, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Her hafta yeni bölümüyle ekranlara gelen yapım, geçtiğimiz Çarşamba ekranlara gelmedi. Türkiye genelinde meydana gelen durumlardan dolayı yeni bölümüyle yayınlanmayan Yeraltı, izleyiciler arasında bitti iddialarını ortaya çıkardı.

Meydana gelen olaylardan sonra Yeraltı dizisinin yayından çıkarıldığını dair iddialar ortaya atıldı. Ancak dizilerin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Yeni bölümleriyle ekranlara gelmeyen yapımlardan biri olan Yeraltı da arama motorlarının da aratılan yapımlar arasında yerini aldı.

Ailesinin intikamını almaya çalışan Haydar Ali’ni hikayesini ele alan Yeraltı dizisi bitmedi. Okullarda meydana gelen olaylardan sonra bazı dizilerin hikayelerinde revizeler yapılacağı ifade edildi. Bu sebeple de dizi bu hafta ekranlara gelmedi. Dizi ilerleyen bölümlerde revize edilen halleriyle ekranlarda yer alacak.

YERALTI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

Yeraltı dizisi final mi yaptı sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Ancak Yeraltı dizisi final yapmadı. Okullarda meydana gelen üzücü durumlar nedeniyle yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. NOW TV’nin sevilerek takip edilen yapımı yayın akışındaki değişiklik ile izleyicisiyle buluşamadı.

Dizi sektörünün de büyük yankılar uyandıran olaylar sonucunda mafyatik ve aksiyon içerikli diziler ekranlara gelmedi. Kendi yayın günlerinde dizilerin tekrarları ya da başka yapımlar ekranlara geldi. Kanal yapımcıları, Yeraltı’nında eski bölümünü Çarşamba akşamı ekranlara getirdi.

Aksiyon ve mafya temalı dizilere yönelik başlatılan sosyal medya kampanyalarıyla beraber Yeraltı, Eşref Rüya, Teşkilat, Kuruluş Orhan, Taşacak Bu Deniz gibi yapımlarda bu tarz sahneler tekrardan revize edilerek ekranlara gelecek.

NOW TV’nin de sevilerek takip edilen Yeraltı dizisi hakkında da ‘Final mi yaptı?’ sorusu gündem oldu. Ancak Yeraltı dizisi için kanal yönetimi ya da yapımcı ekipten dizinin tamamen bittiğine dair ya da final yaptığını açıklayan resmi bir açıklama yapılmadı.