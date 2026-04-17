Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısının ardından dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmemişti. Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat ve daha birçok dizide bomba değişim izleyicileri bekliyor. Senaryoda değişikliğe gitme kararı alan bazı diziler bazı sahneleri daha dikkatli işleyecek.

HABERİN ÖZETİ Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat ve daha birçok dizide bomba değişim! Sil baştan başlayacaklar Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı sonrasında bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmamasına ve senaryolarda değişiklik yapılmasına karar verilmesine neden oldu. Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat ve daha birçok dizide senaryo değişikliğine gidilerek bazı sahnelerin daha dikkatli işlenmesi planlanıyor. Bazı dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmezken, bu durumun nedeni olarak Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı ve şiddet içerikli yapımların tartışma konusu olması gösteriliyor. NOW TV'de yayınlanan “Yeraltı”, Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Eşref Rüya” ve ATV ekranlarındaki “Kuruluş Orhan” dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bazı dizilerin yayınlanmamasında spor karşılaşmaları da etkili olacak; A.B.İ dizisi 21 Nisan Salı günü oynanacak Konyaspor–Fenerbahçe maçı, Kuruluş Orhan dizisi ise 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak Galatasaray–Gençlerbirliği maçı nedeniyle ekrana gelmeyecek.



Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısından sonra televizyon yayın akışında dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Bazı dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmezken, izleyiciler bu kararın nedenini merak etti.



DİZİLER TARTIŞMA KONUSU OLDU



Türkiye, önce Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, ardından Kahramanmaraş’ta yaşanan trajik olaylarla sarsıldı. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda, 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi hayatını kaybetmesine neden olduğu bildirildi. Tüm ülkeyi derinden etkileyen bu olay sonrası, özellikle şiddet içerikli yapımlar yeniden tartışma konusu oldu.



Yaşananların ardından bazı televizyon kanalları yayın akışında değişikliğe gitti. NOW TV’de yayınlanan “Yeraltı”, Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Eşref Rüya” ve ATV ekranlarındaki “Kuruluş Orhan” dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bu yapımların yerine bazı kanallarda tekrar bölümleri ekrana getirildi.

Toplumu derinden etkileyen kriz, afet ve benzeri durumlarda dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması, genellikle kanalların editoryal tercihine bağlı olarak şekilleniyor.



Dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yeniden yayınlanacağı ise kanal yönetimlerinin yapacağı açıklamalarla netlik kazanıyor. Öte yandan, bazı dizilerin yayınlanmamasında spor karşılaşmaları da etkili olacak.

ATV’de yayınlanan “A.B.İ” dizisi, 21 Nisan Salı günü oynanacak Konyaspor–Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle ekrana gelmeyecek. Benzer şekilde “Kuruluş Orhan” dizisi de 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak Galatasaray–Gençlerbirliği karşılaşması sebebiyle yayınlanmayacak.

