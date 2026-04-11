ATV'nin ekranları sallayan dizisi A.B.İ., her Salı akşamı Cem Karcı'nın ustalıklı yönetmenliği ve OGM Pictures'ın sağlam yapımcılığıyla izleyicilerini ekrana bağlamaya devam ediyor. Bu kez diziye, sürpriz bir isim dahil oldu. Turgut Tunçalp, A.B.İ. kadrosuna katıldı mı? Hangi karakteri oynayacak? İşte merak edilen soruların cevapları.



HABERİN ÖZETİ Turgut Tunçalp A.B.İ. dizisine mi katılıyor? Turgut Tunçalp A.B.İ. dizisinde hangi rolde olacak? Turgut Tunçalp, ATV'nin dizisi A.B.İ.'nin 14. bölümüne 'İhtiyar' karakteriyle dahil oluyor. Turgut Tunçalp, A.B.İ. dizisinin 14. bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Tunçalp, dizide Doğan'ın İzmir'deki güvendiği dostu İhtiyar karakterini canlandıracak. Oyuncu daha önce aynı yapım şirketi OGM Pictures'ın Sahipsizler dizisinde de rol almıştı. Dizinin merak edilen karakterlerinden Şimşek'in de sezona doğru izleyicilerle buluşması bekleniyor.

TURGUT TUNÇALP A.B.İ. DİZİSİNE Mİ KATILIYOR?



Turgut Tunçalp başrollerini Kenan İmirzalioğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizinin heyecanla beklenen 14. bölümünde, Tunçalp karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

TURGUT TUNÇALP A.B.İ. DİZİSİNDE HANGİ ROLDE OLACAK?

Turgut Tunçalp, daha önce aynı yapım şirketinin Sahipsizler dizisinde de rol almıştı. Şimdi ise A.B.İ.'de, Doğan’ın İzmir’deki her şeyini güvendiği dostu İhtiyar karakterini oynayacak. Tunçalp, dizinin 14. bölümünde izleyicilerle buluşacak. Peki, oyuncunun performansı dizinin ilerleyişini nasıl etkileyecek? İşte bu soru, büyük bir merak konusu.





ŞİMŞEK KARAKTERİ İÇİN YENİ DETAYLAR

Diğer yandan, dizinin en merak edilen karakterlerinden biri olan Şimşek hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Eğer bir aksilik olmazsa, bu karakterin sezona doğru izleyicilerle buluşacağı öğrenildi. Şimşek’in ilerleyen bölümlerde hangi rolle karşımıza çıkacağı ise büyük bir heyecanla bekleniyor.

TURGUT TUNÇALP KİMDİR?

Turgut Tunçalp, Türk oyuncu ve tiyatro sanatçısıdır. Kariyerine tiyatro ile adım atmış ve özellikle sahne performanslarıyla dikkat çekmiştir. Sinema ve televizyon dünyasında da önemli projelerde yer alarak geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır. Tunçalp, oyunculuk kariyerinde çok sayıda dizi, film ve tiyatro oyununda farklı karakterleri oynamıştır.

A.B.İ. dizisinde oynadığı "İhtiyar" karakteriyle adından söz ettiren Tunçalp, aynı zamanda Sahipsizler gibi projelerde de yer almış ve bu yapımlarda gösterdiği performansla beğeni toplamıştır.

Turgut Tunçalp'in tarzı genellikle güçlü dramatik rolleriyle tanınır ve sahneye olan tutkusu, onu sadece bir televizyon oyuncusu değil, aynı zamanda bir sahne sanatçısı olarak da kabul ettirir.

