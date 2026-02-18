A.B.İ. dizisi Psikolog Suna kimdir? A.B.İ. Psikolog Suna karakterini kim oynuyor?

A.B.İ. dizisi ATV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan A.B.İ. yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren fenomen dizi, reyting rekorları kırıyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı A.B.İ. dizisine sürpriz bir karakter dahil oluyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı iddialı dizinin oyuncu kadrosuna Psikolog Suna karakteri katılıyor. Psikolog Suna karakterinin kim olduğu da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisi Psikolog Suna kimdir? A.B.İ. dizisi Psikolog Suna karakterini kim oynuyor? A.B.İ. dizisi Psikolog Suna rolü hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Psikolog Suna’ya dair bilinmeyenler…

A.B.İ. DİZİSİ PSİKOLOG SUNA KİMDİR?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan A.B.İ. dizisinde Psikolog Suna karakteri merak konusu oldu. Yeni sezonunun en iddialı projeleri arasında yer alan A.B.İ. geçtiğimiz haftalarda ilk bölümüyle ekranlara gelmişti. Yayınlandığı günden bu yana seyirciden tam puan almayı başaran fenomen dizi, reytinglerde muhteşem bir açılışa imza atmıştı.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisi hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Salı akşamlarının reyting rekortmeni projesi haline gelen A.B.İ. yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitliyor.

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı A.B.İ. dizisi özellikle güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Fenomen projeye sürpriz bir oyuncu dahil oluyor. Salı akşamlarına damga vuran diziye Psikolog Suna karakteri geliyor. Psikolog Suna’nın kim olduğu ise dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor.

Yeni bölümleriyle seyirciden tam not almayı başaran A.B.İ. dizisi her hafta reyting tablosundan büyük bir başarıyla çıkıyor. Geçtiğimiz akşam 6.bölümüyle izleyici karşısına çıkan diziye ‘Psikolog Suna’ rolü eklendi. Psikolog Suna’nın dizideki karakterlerin iç dünyasına ineceği özellikle Çağla’nın ablası Mahinur’un hikayesine değineceği tahmin ediliyor.

A.B.İ. PSİKOLOG SUNA KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

A.B.İ. dizisinde Psikolog Suna karakterini başarılı ve güzel oyuncu Deniz Barut oynuyor. Son olarak ‘Bak Postacı Geliyor’ adlı filmde Ozan Akbaba ile başrol paylaşan ünlü oyuncu, şimdilerde ATV ekranlarının fenomen dizisi A.B.İ. de Psikolog Suna karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Oyunculuk kariyerine birçok dizi, film ve sinema projesi sığdıran Deniz Barut’un A.B.İ. dizisinde sergileyeceği Psikolog Suna karakteri şimdiden merak ediliyor. Özellikle ‘Avlu’, ‘Sol Yanım’, ‘Destan’, ‘Kuruluş Osman’, ‘Ateş Kuşları’ ve ‘Başka Bir Gün’ gibi projelerle adından söz ettiren Deniz Barut’un A.B.İ. dizisinde oynayacağı ‘Psikolog Suna’ karakteri büyük merak uyandırıyor.