Rüya Gibi dizisinin yıldız ismi Şebnem Bozoklu, final kararını sosyal medya hesabından duyurdu! Proje için sona gelindi

Başrollerinde Şebnem Bozoklu gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Rüya Gibi dizisi yeni sezonun dikkat çeken projelerinden biriydi. Yayınlandığı günden bu yan hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizi hakkında geçtiğimiz günlerde şoke eden bir karar gelmişti. Show TV ekranlarının yeni sezon projelerinden biri olan Rüya Gibi dizisinin final olacağı duyurulmuştu. Final kararının kesin olduğunu duyuran bir diğer isim ise Rüya Gibi dizisinin yıldız oyuncularından Şebnem Bozoklu oldu. Ünlü oyuncu final kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Çok yakında final vermesi beklenen projede sona gelindi.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN YILDIZ İSMİ ŞEBNEM BOZOKLU, FİNAL KARARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU!

Show TV ekranlarının yeni sezon projeleri arasında yer alan Rüya Gibi dizisinde ‘Fiko’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şebnem Bozoklu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bozoklu, Rüya Gibi dizisinin final kararını TikTok hesabından duyurdu.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Rüya Gibi dizisinin geçtiğimiz günlerde final olacağı duyurulmuştu. Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği TMC Film imzalı Rüya Gibi dizisi son zamanlarda final iddialarıyla sık sık gündeme geliyordu.

Yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen’in oturduğu, Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in kaleme aldığı Rüya Gibi dizisi hakkında şoke eden final kararı dizinin sıkı takipçilerini de derinden üzdü. Yayınlandığı ilk bölümlerde salı akşamları izleyici karşısına çıkan Rüya Gibi dizisi, reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca pazar akşamları seyirciyle buluşmaya başlamıştı.

Başrollerinde Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Uğur Güneş, Seda Bakan, Şebnem Bozoklu ve Celil Nalçakan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Rüya Gibi dizisinin final kararının ardından oyuncularda veda paylaşımlarında bulunmaya başladı. Dizide ‘Fiko’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Şebnem Bozoklu, TikTok hesabı üzerinden yayınladığı bir paylaşımla Rüya Gibi’nin 13. bölümde final yapacağını açıkladı.

Final kararıyla gündem olan Rüya Gibi dizisinin ‘Fiko’su Şebnem Bozoklu, TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla final kararını takipçilerine duyurdu. Bozoklu yayınladığı TikTok videosuna '13. bölüm son bölümümüzmüş' notunu düştü.

RÜYA GİBİ DİZİSİ İÇİN SONA GELİNDİ!

Son olarak 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Rüya Gibi dizisi için sona gelindi. 13. bölümüyle ekranlara veda edeceği söylenen Rüya Gibi dizisinin finaline 2 bölüm kaldığı öğrenildi.

Rüya Gibi dizisi final kararıyla izleyicisini derin bir hüzne boğdu. Son zamanlarda sık sık final iddialarıyla gündeme gelen fenomen dizinin sonunda final yapacağı kesinleşti. Ekran macerasına salı günü başlayan Rüya Gibi dizisi, pazar akşamları yayınlanmaya başlamıştı. Pazar akşamları da istediği reyting başarısını yakalayamayan dizi için final kararı verildi.