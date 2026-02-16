Sezona iddialı bir giriş yapan Rüya Gibi dizi, ilk bölümden itibaren reytinglerde beklenen performansı bir türlü yakalayamadı. Başta Salı akşamları yayınlanan dizi, sonrasında Pazar akşamına alınmıştı ancak bu değişiklik de beklenen sonuçları getirmedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Rüya Gibi dizisinden final kararı! Beklenen son geldi çattı Düşük reytingler nedeniyle beklenen performansı yakalayamayan "Rüya Gibi" dizisi, 13. bölümüyle final yapma kararı aldı. "Rüya Gibi" dizisi, yayın hayatına başladığı günden itibaren beklenen reyting performansını yakalayamadı. Salı akşamından Pazar akşamına alınan yayın günü değişikliği de reytinglerde bir iyileşme sağlamadı. Show TV ile yapılan 13 bölümlük anlaşması bulunan dizi, düşük reytingler sebebiyle final kararı aldı. Dizi, 13. bölümde ekranlara veda edecek.

RÜYA GİBİ DİZİSİNDEN FİNAL KARARI



Show TV ile 13 bölümlük bir anlaşması bulunan “Rüya Gibi”, dün akşam ölçülen reytinglerin ardından final yapma kararıyla karşı karşıya kaldı. Reytinglerdeki düşüşün devam etmesiyle dizinin 13. bölümde ekranlara veda edeceği kesinleşti.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KONUSU

“Rüya Gibi”, sıradan bir hayat süren genç bir kadının ansızın bambaşka bir dünyaya adım atmasını konu alıyor. İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde kuaförlük yapan Aydan, hayatını değiştirecek bir fırsatla karşılaşır. Lüks bir güzellik merkezinin sahibi olma şansı.

Bu yeni yaşam, onu gizemli ve güçlü iş insanı Emir ile tanıştırır. Emir’in dünyası büyüleyici olduğu kadar sırlarla doludur ve Aydan, bu karmaşık ortamda kendi yolunu bulmak için mücadele etmek zorunda kalır.

Güzellik merkezindeki ortağıyla işleri yürütmeye çalışırken, Aydan eski hayatından gelen zorluklar ve beklenmedik bir aşk ile yüzleşir. Hikâyeye dahil olan kararlı bir komiser ise olayların seyrini sürprizlerle dolu hâle getirir.

“Rüya Gibi”, aşk, entrika ve dostluk temalarını işlerken, aynı zamanda bir kadının kendi ayakları üzerinde durma mücadelesini de ön plana çıkarıyor. Dizi, izleyicisine romantik ve sürükleyici bir serüven sunuyor.

RÜYA GİBİ OYUNCU KADROSU

Seda Bakan – Aydan

Uğur Güneş – Emir

Ahsen Eroğlu – Çiğdem

Emre Bey – Efe

Şebnem Bozoklu – Fiko / Fikriye



Celil Nalçakan – Tarık

Devrim Yakut – Hayriye

Menderes Samancılar – Muhittin

Yeliz Korkmaz – Sezen

Rızacan Durmuş – Ateş

Seda Akman – Pelin

Gökberk Demirci – Bora