Rüya Gibi dizisinden final kararı! Beklenen son geldi çattı

Show TV’de ekrana gelen, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ile Menderes Samancılar’ın paylaştığı “Rüya Gibi” dizisi için final kararı geldi.

Sezona iddialı bir giriş yapan Rüya Gibi dizi, ilk bölümden itibaren reytinglerde beklenen performansı bir türlü yakalayamadı. Başta Salı akşamları yayınlanan dizi, sonrasında Pazar akşamına alınmıştı ancak bu değişiklik de beklenen sonuçları getirmedi.

RÜYA GİBİ DİZİSİNDEN FİNAL KARARI

ile 13 bölümlük bir anlaşması bulunan “Rüya Gibi”, dün akşam ölçülen reytinglerin ardından final yapma kararıyla karşı karşıya kaldı. Reytinglerdeki düşüşün devam etmesiyle dizinin 13. bölümde ekranlara veda edeceği kesinleşti.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KONUSU

“Rüya Gibi”, sıradan bir hayat süren genç bir kadının ansızın bambaşka bir dünyaya adım atmasını konu alıyor. İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde kuaförlük yapan Aydan, hayatını değiştirecek bir fırsatla karşılaşır. Lüks bir güzellik merkezinin sahibi olma şansı.

Bu yeni yaşam, onu gizemli ve güçlü iş insanı Emir ile tanıştırır. Emir’in dünyası büyüleyici olduğu kadar sırlarla doludur ve Aydan, bu karmaşık ortamda kendi yolunu bulmak için mücadele etmek zorunda kalır.

Güzellik merkezindeki ortağıyla işleri yürütmeye çalışırken, Aydan eski hayatından gelen zorluklar ve beklenmedik bir aşk ile yüzleşir. Hikâyeye dahil olan kararlı bir komiser ise olayların seyrini sürprizlerle dolu hâle getirir.

“Rüya Gibi”, aşk, entrika ve dostluk temalarını işlerken, aynı zamanda bir kadının kendi ayakları üzerinde durma mücadelesini de ön plana çıkarıyor. Dizi, izleyicisine romantik ve sürükleyici bir serüven sunuyor.

RÜYA GİBİ OYUNCU KADROSU

Seda Bakan – Aydan
Uğur Güneş – Emir
Ahsen Eroğlu – Çiğdem
Emre Bey – Efe
Şebnem Bozoklu – Fiko / Fikriye

Celil Nalçakan – Tarık
Devrim Yakut – Hayriye
Menderes Samancılar – Muhittin
Yeliz Korkmaz – Sezen
Rızacan Durmuş – Ateş
Seda Akman – Pelin
Gökberk Demirci – Bora

