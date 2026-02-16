Teşkilat 169. Bölümüyle pazar gecesine damgasını vurdu. Aksiyon ve gerilimi zirveye taşıyan dizinin yeni bölümü reyting listelerinde rakiplerini geride bıraktı. Dizi, Total’de 7.48, AB’de 5.25 ve ABC1’de 6.50 izlenme oranı elde ederek ilk 100 program arasında zirvedeki yerini korudu. Peki Teşkilat 169. bölümde Cevher’in hayatını kim kurtardı? Julia, Hilal’i öldürmeye mi çalıştı?



TEŞKİLAT 169. BÖLÜMDE CEVHER’İN HAYATINI KİM KURTARDI?



Teşkilat 169. bölümde tansiyonun zirveye çıktığı anlardan biri, Cevher Başkan’a yönelik suikast girişimi oldu. Rehinelerin arasına sızan Hayat’ın adamı silahını Cevher’e doğrultarak tetiği çekmeye hazırlanırken saniyelerle yarış başladı.



Ancak ekip, olası bir tehdidi önceden sezmişti. Anında yapılan müdahaleyle saldırgan etkisiz hale getirildi ve Cevher Başkan ölümün kıyısından döndü. Kritik anda gelen bu hamle, hem büyük bir faciayı önledi hem de operasyonun seyrini tamamen değiştirdi.



TEHLİKE DOLU BÖLÜM



Bölüm, zıt patlama prensibiyle çalışan iki bomba arasındaki paralel bağlantının kesilmesi için verilen zamana karşı yarışla başladı. Sinyal bozucu sistemin devreye alınmasıyla ekip, son derece riskli bir operasyon yürüttü. Dakikaların adeta saatlere dönüştüğü anlarda iki bombanın da bağlantısı başarıyla kesildi. Nikâh salonundaki Bahar ve sinema salonunda rehin tutulan siviller sağ salim kurtarıldı. Ancak tehlike bununla sınırlı değildi.



Rehinelerin kontrolü sırasında Hayat’ın adamlarının hastaneye düzenlediği baskın yeni bir krize neden oldu. Çıkan çatışmada ekip karşılık verirken, rehineler arasına sızan bir hain Cevher Başkan’a suikast girişiminde bulundu. Gerilim dozu her sahnede biraz daha yükseldi.



CEVHER HAYAT’LA YÜZLEŞMEYE GİTTİ



Rutkay üzerinden Hayat’ın konumuna ulaşan ekip, elde edilen bilginin bir tuzak olduğunu fark etti. Buna rağmen geri adım atmayan Korkut ve timi, adrese giderek çatışmayı göze aldı ve sahadan galip ayrıldı. Öte yandan Cevher Başkan, herkesten habersiz Hayat’la yüzleşmeye gitti. Hayat, onu köşeye sıkıştırdığını düşünürken, Cevher Başkan’ın çok katmanlı ve zekice planıyla karşı karşıya kaldı.



DAVUT KENDİNİ KURBAN ETMESİNİ TALEP ETTİ

Julia’yı Davut’a teslim etmek isteyen Rutkay harekete geçerken, Altay ve Hilal ikiliyi gizlice takibe aldı. Takip edildiğini anlayan Julia kaçmayı başardı ancak Altay olası bir kaçış planını önceden hesaplamış ve Julia’ya gizlice takip cihazı yerleştirmişti.



Sinyal izini süren Altay ve Hilal, Julia’nın gizli buluşma noktası olan otelde Davut’la yaptığı telefon görüşmesini dinlemeyi başardı. Bu konuşma Davut’a ulaşmak için kritik bir ipucu sundu. Julia otelden ayrıldıktan sonra takip yeniden başladı.

Julia, Davut’u Rutkay konusunda uyardı ve Davut nihayet Rutkay’la yüz yüze geldi. Şüphelerini gidermek isteyen Davut, ondan “sadakat şerbeti” ritüelini gerçekleştirerek kendini kurban etmesini talep etti. Rutkay’ın sadakatini kanıtlamasının ardından Davut, anlaşma gereği Suzan’ı teslim etti.



JULİA, HİLAL’İ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞTI?



Ekip buluşma noktasında Hamdi’ye ulaşamayınca durum Uzay’a bildirildi. Bu sırada ailesi Ejder’in elinde olan Hamdi, çaresizlik içinde söylenenleri yapmak zorunda kaldı. Suzan’ın kaçırılmasının ardından Ejder, Hamdi’ye Korkut’tan yardım istemesi şartıyla ailesini serbest bırakacağını söyledi.

Final sahnesinde tansiyon bir kez daha zirveye çıktı. Julia’nın gittiği evde Altay ve Hilal’in karşısına Carlos çıktı. Carlos, rehin alınan adamın Davut’a donör olacağını söylerken Julia gizlice içeri girdi ve silahını Hilal’in başına dayadı.

