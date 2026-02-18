Veliaht dizisi final mi yapıyor? Dizinin kaderini maçlar mı belirledi?

SHOW TV’nin sevilen dizisi Veliaht, son günlerde “final yapacak” iddialarıyla gündeme geldi. Dizinin reytinglerde beklenen performansı sergileyememesi, sosyal medyada erken final söylentilerinin yayılmasına yol açtı.

VELİAHT DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrollerini paylaştığı Veliaht, iddialı bir başlangıç yapmasına rağmen ekran performansında istikrar sağlayamadı. Kars’ta devam eden çekimlerin ardından, “erken final” söylentileri televizyon kulislerinde konuşulmaya başlandı.

FİNAL İDDİALARINI NET BİR DİLLE YALANLADI



Konuyla ilgili açıklama, güvenilir televizyon yazarı Birsen Altuntaş’tan geldi. Altuntaş, X hesabından bir takipçisinin sorusuna yanıt vererek final iddialarını net bir dille yalanladı:

“Yok canım, şu an alınmış bir final kararı yok. Olsa zaten ben yazarım. Bu haftaya da bakılır. Reytingler kötü giderse duruma göre karar verilir. Maçlara denk geliyor tabii…”

VELİAHT’IN GELECEĞİ REYTİNGLERE BAĞLI

Bu açıklamayla birlikte, Veliaht’ın geleceği şimdilik reyting performansına bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.

VELİAHT DİZİSİ KONUSU

Veliaht, taht mücadelesi, entrika ve aşk üçgenleri etrafında şekillenen bir dram dizisi. Hikaye, güçlü bir ailenin varisinin çevresinde dönerken güç, ihanet ve sırlarla dolu bir dünyayı ekrana taşıyor. Başrol karakteri, hem ailesinin beklentileri hem de kendi duygusal karmaşasıyla yüzleşirken, dizide politik ve kişisel çatışmalar iç içe işleniyor.

Dizi, izleyiciye hem heyecanlı bir entrika serisi hem de karakterlerin duygusal yolculuklarını sunmayı hedefliyor.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başroller

Akın Akınözü – Timur

Serra Arıtürk – Reyhan Karslı

Ercan Kesal – Zülfikar Karslı

Erkan Kolçak Köstendil – Yahya

Diğer Önemli Oyuncular

Hazal Türesan – Derya

Derya Karadaş – Kudret

Tansu Biçer – Vezir

Bora Akkaş – Zafer

Erdem Şenocak – Beyazıt

Arif Pişkin – Saim

Ayşegül Ünsal – Ayşe

Burak Altay – Recep

Kayhan Açıkgöz – Ceset

Sabahattin Yakut – Sabri

Selin Köseoğlu – Nesrin

Selin Dumlugöl – Gülendam

Volkan Kıran – Göksel

Ufkum Kalaoğlu – Ziver



