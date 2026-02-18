Veliaht dizisi final mi yapıyor? Dizinin kaderini maçlar mı belirledi?

Kategoriler
SHOW TV’nin sevilen dizisi Veliaht, son günlerde “final yapacak” iddialarıyla gündeme geldi. Dizinin reytinglerde beklenen performansı sergileyememesi, sosyal medyada erken final söylentilerinin yayılmasına yol açtı.
VELİAHT DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrollerini paylaştığı Veliaht, iddialı bir başlangıç yapmasına rağmen ekran performansında istikrar sağlayamadı. Kars’ta devam eden çekimlerin ardından, “erken final” söylentileri televizyon kulislerinde konuşulmaya başlandı.
FİNAL İDDİALARINI NET BİR DİLLE YALANLADI
Konuyla ilgili açıklama, güvenilir televizyon yazarı Birsen Altuntaş’tan geldi. Altuntaş, X hesabından bir takipçisinin sorusuna yanıt vererek final iddialarını net bir dille yalanladı:
“Yok canım, şu an alınmış bir final kararı yok. Olsa zaten ben yazarım. Bu haftaya da bakılır. Reytingler kötü giderse duruma göre karar verilir. Maçlara denk geliyor tabii…”
VELİAHT’IN GELECEĞİ REYTİNGLERE BAĞLI
Bu açıklamayla birlikte, Veliaht’ın geleceği şimdilik reyting performansına bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.
VELİAHT DİZİSİ KONUSU
Veliaht, taht mücadelesi, entrika ve aşk üçgenleri etrafında şekillenen bir dram dizisi. Hikaye, güçlü bir ailenin varisinin çevresinde dönerken güç, ihanet ve sırlarla dolu bir dünyayı ekrana taşıyor. Başrol karakteri, hem ailesinin beklentileri hem de kendi duygusal karmaşasıyla yüzleşirken, dizide politik ve kişisel çatışmalar iç içe işleniyor.
Dizi, izleyiciye hem heyecanlı bir entrika serisi hem de karakterlerin duygusal yolculuklarını sunmayı hedefliyor.
VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Başroller
Akın Akınözü – Timur
Serra Arıtürk – Reyhan Karslı
Ercan Kesal – Zülfikar Karslı
Erkan Kolçak Köstendil – Yahya
Diğer Önemli Oyuncular
Hazal Türesan – Derya
Derya Karadaş – Kudret
Tansu Biçer – Vezir
Bora Akkaş – Zafer
Erdem Şenocak – Beyazıt
Arif Pişkin – Saim
Ayşegül Ünsal – Ayşe
Burak Altay – Recep
Kayhan Açıkgöz – Ceset
Sabahattin Yakut – Sabri
Selin Köseoğlu – Nesrin
Selin Dumlugöl – Gülendam
Volkan Kıran – Göksel
Ufkum Kalaoğlu – Ziver