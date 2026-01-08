Veliaht dizisinde beklenmedik ayrılık! Hazal Türesan iddiası seyirciyi ayağa kaldırdı

Perşembe günleri yayınlanan Veliaht dizisi son olarak 15. bölümüyle ekrana geldi. Son olarak 16. bölüm fragmanı yayınlanan Veliaht dizisinde Derya Karslı karakterinin öldüğü gösterildi. Seyirciler Hazal Türesan'ın diziye veda edip etmeyeceğini merak ediyor.

HAZAL TÜRESAN VELİAHT DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?

Veliaht dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hazal Türesan'ın oynadığı Derya Karslı karakterinin öldüğü görüldü. Sosyal medyada Hazal Türesan'ın diziye veda ettiği iddia edildi.

Hazal Türesan diziden nasıl çıkmış olabilir", "Biz şimdi Derya Karslı karakterini izleyemeyecek miyiz?" "Hazal ve Erkan bir daha partner olsun" gibi yorumlar yapıldı.

HAZAL TÜRESAN KAÇ YAŞINDA?

20 Temmuz 1985 doğumlu Hazal Türesan, İzmirlidir. 2008 yılından bu yana dizi ve film oyuncusu olarak televizyonlarda yer almaktadır. İlk olarak Unutma Beni dizisinde rol alan Hazal Türesan; Kara Para Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Mucize Doktor ve Baba gibi dizilerde rol aldı.