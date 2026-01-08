Menü Kapat
Veliaht dizisinde beklenmedik ayrılık! Hazal Türesan iddiası seyirciyi ayağa kaldırdı

Akın Akınözü, Serra Arıtürk ve Ercan Kesal'ın başrolünde yer aldığı Veliaht dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 16. bölüm fragmanı yayınlanan dizide Hazal Türesan'ın oynadığı Derya Karslı karakterinin ölerek diziye veda edeceği iddia edildi.

Veliaht dizisinde beklenmedik ayrılık! Hazal Türesan iddiası seyirciyi ayağa kaldırdı
Perşembe günleri yayınlanan Veliaht dizisi son olarak 15. bölümüyle ekrana geldi. Son olarak 16. bölüm fragmanı yayınlanan Veliaht dizisinde Derya Karslı karakterinin öldüğü gösterildi. Seyirciler Hazal Türesan'ın diziye veda edip etmeyeceğini merak ediyor.

HAZAL TÜRESAN VELİAHT DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?

Veliaht dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hazal Türesan'ın oynadığı Derya Karslı karakterinin öldüğü görüldü. Sosyal medyada Hazal Türesan'ın diziye veda ettiği iddia edildi.

Veliaht dizisinde beklenmedik ayrılık! Hazal Türesan iddiası seyirciyi ayağa kaldırdı

Hazal Türesan diziden nasıl çıkmış olabilir", "Biz şimdi Derya Karslı karakterini izleyemeyecek miyiz?" "Hazal ve Erkan bir daha partner olsun" gibi yorumlar yapıldı.

Veliaht dizisinde beklenmedik ayrılık! Hazal Türesan iddiası seyirciyi ayağa kaldırdı

HAZAL TÜRESAN KAÇ YAŞINDA?

20 Temmuz 1985 doğumlu Hazal Türesan, İzmirlidir. 2008 yılından bu yana dizi ve film oyuncusu olarak televizyonlarda yer almaktadır. İlk olarak Unutma Beni dizisinde rol alan Hazal Türesan; Kara Para Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Mucize Doktor ve Baba gibi dizilerde rol aldı.

Veliaht dizisinde beklenmedik ayrılık! Hazal Türesan iddiası seyirciyi ayağa kaldırdı
