Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Uzak Şehir'den Veliaht dizisine transfer! Nursel Köse'nin yeni rolü belli oldu

Son olarak Uzak Şehir dizisinde rol alan Nursel Köse yeni dizisiyle anlaşma sağladı. Yeni rolü için hazırlıklara başlayan Nursel Köse Veliaht dizisinin kadrosuna katıldı.

Uzak Şehir'den Veliaht dizisine transfer! Nursel Köse'nin yeni rolü belli oldu
Uzak Şehir dizisinin ardından geçen yaz boyunca TRT Tabii’nin Sürgünler dizisinde rol alan Nursel Köse'nin yeni dizisi belli oldu. Nursel Köse başrolünde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı Veliaht dizisinin kadrosuna katılacak.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDEN VELİAHT DİZİSİNE TRANSFER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Veliaht dizisi haftaya Kars sahnelerinin çekimlerine başlıyor. Etkili oyunculuğuyla tanınan Nursel Köse, sevilen dizinin kadrosuna katıldı. Uzak Şehir dizisinin ardından geçen yaz TRT Tabii’nin Sürgünler dizisinde rol alan Nursel Köse Veliaht’ta “Zahide” rolüyle yer alacak.

Uzak Şehir'den Veliaht dizisine transfer! Nursel Köse'nin yeni rolü belli oldu

Yahya (Erkan Kolçak Köstendil) ve Selim’in (Rahimcan Kapkap) annesi olarak seyirci karşısına çıkacak olan Nursel Köse dizideki dengeleri değiştirecek.

Uzak Şehir'den Veliaht dizisine transfer! Nursel Köse'nin yeni rolü belli oldu
