Taşacak Bu Deniz'in 17 Nisan Cuma günü yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, TRT 1'in resmi kanallarından gelecek her türlü açıklamaya adeta kilitlenmiş durumda. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarına yönelik saldırılar sonrasında ekranlarda bazı değişiklikler yaşandı. Taşacak Bu Deniz'in akıbeti ise yayından kaldırılan 25. bölüm 2. fragmandan sonra daha da bir merak uyandırdı. Peki Taşacak Bu Deniz bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı, 25. bölüm fragmanı yayından kaldırıldı mı? Taşacak Bu Deniz 25. bölüm fragmanı nereden izlenir? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz 25. bölüm fragmanı nereden izlenir? Taşacak Bu Deniz 25. fragmanı yayından kaldırıldı mı? Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan eğitim kurumlarına yönelik saldırılar sonrasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin 25. bölüm fragmanının kaldırılması ve yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair belirsizlik söz konusudur. 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin 25. bölüm 2. fragmanı, resmi kanallardan ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. Fragmanın kaldırılma nedeni olarak, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okullara yönelik saldırılar ve dizideki bazı sahnelerin bu duruma uygun olmaması gösteriliyor. Şiddet ve travmatik görüntüler içerdiği iddia edilen fragmanın yapım ekibi ve kanal yönetimi tarafından revize edileceği belirtiliyor. Dizinin 25. bölümünün, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra önümüzdeki haftaya ertelenebileceği yönünde güçlü ihtimaller bulunuyor. 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin tüm fragmanları ve bölümleri normalde TRT'nin tabii platformundan ve YouTube üzerinden izlenebiliyordu ancak kaldırılan fragmana şu anda erişim sağlanamıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜM FRAGMANI NEREDEN İZLENİR?

TRT 1 ekranlarında her Cuma fırtınalar estiren Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümüne dair ipuçları barındıran 25. bölüm 1. fragmanına şuan da erişim sağlansa da, kafa karışıklığına yol açan 2. fragmana resmi kanallar ve sosyal medya hesaplarından erişilemiyor.

TRT 1'in YouTube kanalı ve dizinin resmi sosyal medya hesaplarından kaldırılan Taşacak Bu Deniz 25. bölüm 2. fragman sonrası diziyi takip edenler 'Taşacak Bu Deniz 25. bölüm fragmanı nereden izlenir?' sorusunun peşine düştü.

Normalde dizinin tüm fragmanları ve bölümleri TRT'nin tabii platformundan ve YouTube üzerinden izlenebiliyordu. Ancak kaldırılan 25. bölüm 2. fragman henüz hiçbir yerde yer almıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 25. FRAGMANI YAYINDAN KALDIRILDI MI, NEDEN?

Taşacak Bu Deniz'in 25. bölüm fragmanı yayınlandıktan kısa bir süre sonra her yerden kaldırıldı. Bu ani ve beklenmedik kararın arkasında ise son günlerde yaşanan okullara yönelik saldırı olayları yer alıyor.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan son olaylar nedeniyle, ekranlarda bulunan bazı dizilerin sert sahnelerinin izleyicide oluşturabileceği olumsuz etkiler göz önüne alınarak bu karar verildi. Bu dizilerden biri de bazı sahnelerinin şiddet içerikli olması sebebiyle Taşacak Bu Deniz oldu.

Taşacak Bu Deniz 25. bölüm 2. fragmanında şiddet ve travmatik görüntüler olduğu iddia edildi. Yapım ekibi ve kanal yönetiminin de bu sahneleri yeniden revize etme kararına gittiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Taşacak Bu Deniz yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı tam bir muamma. 17 Nisan Cuma günü için gelen bilgilere göre, okul saldırıları sonrasında yaşanan yas ve dizide yer alan bazı sahnelerin şu an yaşanılan sürece uygun olmamasından kaynaklı, Taşacak Bu Deniz 25. bölüm önümüzdeki haftaya ertelenebilir.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra bir sonraki hafta Cuma gününde izleyiciyle buluşması güçlü ihtimaller arasında yer alıyor.