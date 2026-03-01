Menü Kapat
Magazin
Editor
 Selime Albayrak

Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe aşkı tam gaz! İrem Haznedar ile görüntülendi

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz’de Adil Koçari karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ulaş Tuna Astepe, İrem Haznedar ile aşkına tam gaz devam ediyor. Yeniden birlikte görüntülenen ikili, magazin gündeminde büyük ses getiriyor. İşte detaylar…

Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe aşkı tam gaz! İrem Haznedar ile görüntülendi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 07:26
|
01.03.2026
01.03.2026
saat ikonu 07:26

dizisiyle son zamanların en popüler erkek oyuncuları arasında yer alan Ulaş Tuna Astepe, Blok3’ün eski sevgilisi İrem Haznedar ile görüntülendi. Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ikiliden yeni görüntüler yayınlandı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ulaş Tuna Astepe, İrem Haznedar ile aşkına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Bebek’te birlikte görüntülenen ikili, yeniden bir araya geldi. Yeniden birlikte görüntülenen ikili, gündeminde büyük ses getirdi.

TAŞACAK BU DENİZ’İN ADİL KOÇARİ’Sİ ULAŞ TUNA ASTEPE AŞKI TAM GAZ DEVAM EDİYOR!

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Taşacak Bu Deniz’de ‘Adil Koçari’ karakteriyle ekranlara gelen Ulaş Tuna Astepe, başarılı oyunculuğunun yanı sıra son zamanlarda aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz ay adı aşk dedikodularına çıkan ünlü oyuncu, şimdilerde aşkını tam gaz devam ettiriyor.

Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe aşkı tam gaz! İrem Haznedar ile görüntülendi

İzleyicilerin ve sosyal medya kullanıcılarının büyük bir ilgiyle takip ettiği Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldız ismi Ulaş Tuna Astepe, son zamanların en popüler erkek oyuncuları arasında yer alıyor. Başarılı oyunculuk kariyeri kadar özel hayatı ve aşk yaşantısıyla da adından sık sık söz ettiren Astepe, geçtiğimiz ay Bebek’te bir mekânda sarışın bir kadınla eğlenirken görüntülenmişti.

Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe aşkı tam gaz! İrem Haznedar ile görüntülendi

Trabzon’da gerçekleşen dizi setinden fırsat buldukça soluğu İstanbul’da alan Ulaş Tuna Astepe, şimdilerde hareketli aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Astepe’nin geçtiğimiz ay görüntülendiği kişinin Blok3’ün eski sevgilisi İrem Haznedar olduğu öğrenilmişti. Geçtiğimiz ay kız arkadaşıyla gece geç saatlere kadar eğlenen ünlü oyuncu, aşkını tam gaz devam ettiriyor.

Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe aşkı tam gaz! İrem Haznedar ile görüntülendi

İrem Haznedar ile birlikteliğiyle geçtiğimiz ay magazin gündemine bomba gibi düşen Ulaş Tuna Astepe, aşk dedikodularıyla yeniden gündeme geldi. Kendisine sorulan aşk sorularını cevapsız bırakan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz akşam yeniden sarışın sevgilisi İrem Haznedar ile bir araya geldi.

Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe aşkı tam gaz! İrem Haznedar ile görüntülendi

ULAŞ TUNA ASTEPE İLE İREM HAZNEDAR BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ!

Geçtiğimiz ay İrem Haznedar adlı sosyal medya fenomeni ile adı aşk dedikodularına çıkan Ulaş Tuna Astepe, magazin gündeminde yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam sevgilisiyle bir mekânda yemek yerken görüntülenen ünlü oyuncu, yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe aşkı tam gaz! İrem Haznedar ile görüntülendi

Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe, Blok3’ün eski sevgilisi olduğu bilinen İrem Haznedar ile birlikte görüntülendi. İkilinin bir arada fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Başarılı oyunculuğuyla adını duyuran Astepe, aşk hayatındaki hareketlilikle yeniden gündeme bomba gibi düştü.

#Magazin
#Ulaş Tuna Astepe
#Taşacak Bu Deniz
#Aşk Dedikoduları
#İrem Haznedar
#Magazin
