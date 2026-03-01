Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe aşkı tam gaz! İrem Haznedar ile görüntülendi

Taşacak Bu Deniz dizisiyle son zamanların en popüler erkek oyuncuları arasında yer alan Ulaş Tuna Astepe, Blok3’ün eski sevgilisi İrem Haznedar ile görüntülendi. Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ikiliden yeni görüntüler yayınlandı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ulaş Tuna Astepe, İrem Haznedar ile aşkına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Bebek’te birlikte görüntülenen ikili, yeniden bir araya geldi. Yeniden birlikte görüntülenen ikili, magazin gündeminde büyük ses getirdi.

TAŞACAK BU DENİZ’İN ADİL KOÇARİ’Sİ ULAŞ TUNA ASTEPE AŞKI TAM GAZ DEVAM EDİYOR!

ULAŞ TUNA ASTEPE İLE İREM HAZNEDAR BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ!

Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe, Blok3’ün eski sevgilisi olduğu bilinen İrem Haznedar ile birlikte görüntülendi. İkilinin bir arada fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Başarılı oyunculuğuyla adını duyuran Astepe, aşk hayatındaki hareketlilikle yeniden gündeme bomba gibi düştü.