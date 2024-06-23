Teoman vasiyetini açıkladı, Bakan Göktaş teşekkür etti

23 Haziran 2024 21:59 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 21:59

Türk rock müziği sanatçısı Teoman’ın vasiyetinde birikiminin dörtte birini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını söylemesi sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan açıklama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanatçı Teoman'ın mirasının bir bölümünü devlet himayesi altında bulunan çocuklara bağışlama kararından büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

''MUTLULUK DUYDUM''

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum. Hepimize emanet olan, ikbalimiz, istikbalimiz, en kıymetlilerimiz yavrularımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına atılan her türlü adım büyük bir takdiri hak ediyor. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kıymetli karar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum."