Teoman ve Şebnem Ferah yıllar sonra birlikte görüntülendi, hayranları heyecanlandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 Haziran 2024 00:36 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 00:37
Türk rock müziğinin iki güçlü sesi ve iki yakın dost Teoman ve Şebnem Ferah yıllar sonra birlikte bir programda bir araya gelerek bayram mesajı verdi.
Hayranlarının uzun yıllardır sessizliği yüzünden imza kampanyalarına başvurduğu Türk rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah uzun bir aradan sonra Teoman ile birlikte görüntülendi.
Teoman'ın TikTok hesabından paylaşılan videosunda bayram tebriği yaparken yanında Şebnem Ferah'ın da olması hayranlarını heyecanlandırdı.
Şebnem Ferah'ın uzun yıllardır sahnelerden uzak kalması üzerine bu yıl konser beklentileri sorulduğunda yakında olacağı müjdesini vermişti.
Gençlik dönemlerinde birlikte sahne aldıkları bilinen ikili profesyonel müzik hayatlarında pek çok projede birlikte adım atmışlardı. Hayranları ikiliyi yeniden birlikte görmek istiyor.
Kaynak: tgrthaber.com