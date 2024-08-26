Teoman'dan gündem olan mülteci açıklaması! "Suriyeli kara kuruları görünce..."

26 Ağustos 2024 09:48 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:04

Deniz Uğur bir paylaşım daha yaptı! Reha Muhtar'ın kazası sonrası Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'yı suçlamıştı!

Deniz Uğur bir paylaşım daha yaptı! Reha Muhtar'ın kazası sonrası Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'yı suçlamıştı!

Son olarak Nusret ile ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan Teoman ilgi çeken konuşmalarına devam ediyor. Ünlü şarkıcı t24'e verdiği röportajla sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Sanat dünyasından siyasete birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Teoman'ın mültecilerle ilgili sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Türkiye'ye olan göçten rahatsız olduğunu söyleyen "Orada Norveçli sarışın çocukları görseler 'harika olmuş' diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar." dedi.

"SURİYELİLERDEN RAHATSIZ OLANLAR İNGİLTERE'YE GİTMEK İSTİYOR"

Teoman cevap olarak şunları söyledi:

"Orada Norveçli sarışın çocukları görseler 'harika olmuş' diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için 'Her yer Arap da oldu' demek ırkçılıktır. Türkiye'ye aşırı göçten tabii ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık. Uzun zaman geçti, o çocuklar artık burada büyüdüler. Onları geri göndermek biraz vicdansızlık olacak. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor."