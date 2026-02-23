Tepkiler çığ gibi büyüyünce Hadise UNICEF'ten ayrıldı!

Şarkıcı Hadise’nin UNICEF iş birliğiyle hazırladığı video, sosyal medyada başlayan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan da tepki çekmişti. Türkiye’nin Gazze ve Sudan ile aynı cümlede "yardıma muhtaç" ülkeler arasında zikredilmesine yönelik eleştiriler üzerine Hadise, radikal bir hamle yaptı.

"TEPKİLERİ ANLIYOR VE SAYGI DUYUYORUM"

Vatandaşlıktan çıkarılma taleplerine kadar varan sert yorumların ardından ikinci bir açıklama yayınlayan Hadise, kamuoyunun hassasiyetini anladığını belirtti. Şarkıcı, yıllardır sergilediği duruşundan taviz vermeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü açıklamamın üstüne birkaç şey daha eklemek istiyorum. Mesajlarınızı ve yorumlarınızı dikkatle okuyorum; tepkilerinizi görüyor ve sizi anlıyorum. Saygı duyuyorum.

Kadınların, çocukların, tüm insanların ve tüm canlıların yaşam hakkı için yıllardır sergilediğim duruşu herkes biliyor. Bu duruşumdan asla taviz vermedim, vermeyeceğim. Yardım kampanyaları konusunda bundan sonra çok daha hassas ve titiz hareket edeceğimi özellikle belirtmekle birlikte artık UNICEF ile bağımı sonlandırdığımı da sizlerle paylaşmak isterim.

Bu mübarek Ramazan ayında, başta Gazze olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan çocuklara desteklerimi tamamen bağımsız olarak sürdürerek elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

NE OLMUŞTU?

Hadise’nin bağış videosunda Türkiye'yi, Gazze ve Sudan ile aynı kategoride "umuda ihtiyaç duyan çocuklar" odağında yansıtması, kamuoyunda "Türkiye krizin öznesi değil, yardımın elidir" eleştirilerine neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da bu durumu "basiretsizlik" olarak nitelendirmişti.