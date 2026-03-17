Testo Taylan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Testo Taylan isimli Taylan Özgüç Danyıldız hakkında sosyal medya hesabında paylaştığı bir video sonrası soruşturma başlatılarak gözaltına aIındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Testo Taylan isimli Taylan Özgüç Danyıldız hakkında sosyal medya hesabında paylaştığı bir video sonrası soruşturma başlatılarak gözaltına aIındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bir video sonrası Testo Taylan ve 'Sosyal Mühendis Akademi' isimli iki kişi hakkında soruşturma başlattı ve gözaltına aldırdı.
Testo Taylan isimli Taylan Özgüç Danyıldız ve 'Sosyal Mühendis Akademi' adı altında paylaşım yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ve 'Müstehcenlik' suçlamaları bulunuyor.
TESTO TAYLAN GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada Testo Taylan ismiyle tanınan içerik üreticisi Taylan Özgüç Danyıldız ve "Sosyal Mühendis Akademi" adı altında paylaşım yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "eğlence" adı altında paylaşım yapan Testo Taylan ve iki kişi için düğmeye bastı. “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve “Müstehcenlik” suçlamalarından gözaltına alındı.

TESTO TAYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Testo Taylan, gerçek adıyla Taylan Özgüç Danyıldız; 30 Ekim 1997, İzmir doğumludur. Türk YouTuber, sosyal medya içerik üreticisi ve sporla ilgilenen bir internet kişiliğidir.

