Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

The Devil Wears Prada 2 vizyona girdi! Gişe beklentisi yüksek

The Devil Wears Prada’nın uzun zamandır beklenen devam filmi The Devil Wears Prada 2 (Şeytan Marka Giyer 2) bugün vizyona girdi. Film vizyon öncesinde eleştirmenlerin değerlendirmeleriyle adından söz ettirmeyi başardı. İlk filmden yaklaşık 20 yıl sonrasını konu alan yapımda Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci rollerine geri dönüyor. Filmin gişesinin ise oldukça yüksek olması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
The Devil Wears Prada 2 vizyona girdi! Gişe beklentisi yüksek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 15:58

Uzun süredir merakla beklenen The Devil Wears Prada 2 (Şeytan Marka Giyer 2), henüz vizyona girmeden eleştirmenlerin ilk yorumlarıyla gündeme oturdu. İlk filmin yaklaşık 20 yıl sonrasını ele alan yapımda Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci yeniden aynı rollerde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Büyük ilgi gören devam filminin gişede de güçlü bir başarı yakalayacağı tahmin ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

The Devil Wears Prada 2 vizyona girdi! Gişe beklentisi yüksek

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Uzun süredir beklenen The Devil Wears Prada 2 (Şeytan Marka Giyer 2), eleştirmenlerin ilk yorumlarıyla vizyona girdi ve gişede yüksek başarı bekleniyor.
Film, ilk filmin yaklaşık 20 yıl sonrasını ele alıyor ve Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ile Stanley Tucci aynı rollerde yer alıyor.
Rotten Tomatoes'ta %78, Metacritic'te ise 62/100 ortalama puan aldı, bu da genel olarak olumlu karşılandığını ancak ilk film kadar güçlü bir etki yapmadığını gösteriyor.
Eleştirmenler, filmin parlak, hafif yapısına, medya dünyasındaki iş güvencesizliğiyle kurduğu bağlantıya ve hayranlara tanıdık unsurlar sunmasına dikkat çekti.
Filmin gişe beklentisi, karışık eleştirilere rağmen şimdilik güçlü duruyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

THE DEVİL WEARS PRADA 2 VİZYONA GİRDİ

Bugün vizyona giren The Devil Wears Prada 2, Rotten Tomatoes’ta 153 inceleme üzerinden %78 puana sahipti. Metacritic’te ise 49 inceleme üzerinden 62/100 ortalamaya ulaştı. Bu puanlar, filmin genel olarak olumlu karşılandığını ancak eleştirmenler nezdinde ilk film kadar güçlü bir etki yapmadığını gösteriyor.

The Devil Wears Prada 2 vizyona girdi! Gişe beklentisi yüksek

Çekilen devam filminin 2006 yapımı kadar kalıcı olmayacağı düşünülüyor. Buna karşın birçok yorumda, yapımın hayran beklentilerini tamamen boşa çıkarmayan, saygın bir devam filmi olduğu ifade ediliyor.

THE DEVİL WEARS PRADA 2 FİLMİNDEN ÖNEMLİ İNCELEME NOTLARI

The Hollywood Reporter yazarı David Rooney, filmi parlak ve hafif yapısıyla değerlendirdi:
“The Devil Wears Prada 2’de herhangi bir şeyden birinin çok büyük rahatsızlık duymasını hayal etmek zor. Güzel ve cilalı, hayranlık dolu bir dergi tanıtım yazısı kadar hafif; kuşkusuz büyük para kazanacak.”

The Devil Wears Prada 2 vizyona girdi! Gişe beklentisi yüksek

The Independent yazarı Clarisse Loughrey, filmin medya dünyasındaki iş güvencesizliğiyle kurduğu bağlantıya dikkat çekti: “Yani evet, The Devil Wears Prada 2 can yakıcı biçimde gerçeğe temas ediyor ve sürekli iş güvencesizliği yalnızca medya dünyasına özgü değil. Yine de bununla bağ kuramayanlar için bile içinde yer alınacak bolca gösterişli, fondan kaplı zevk var.”

The Devil Wears Prada 2 vizyona girdi! Gişe beklentisi yüksek

Indie Wire yazarı Kate Erbland, devam filminin hayranlara tanıdık unsurlar sunduğunu ifade etti: “Bozuk değilse… belki de bunun üzerine koca bir devam filmi yapmamak gerekir? Daha iyimser bakarsak, bu devam filmi hayranlara başta sevdikleri şeylerden daha fazlasını veriyorsa en azından tamamen felaket ya da tuhaf biçimde aşağılayıcı değil. Fena değil.”

The Devil Wears Prada 2 vizyona girdi! Gişe beklentisi yüksek

Los Angeles Times yazarı Amy Nicholson, filmin moda ve medya dünyasıyla kurduğu bağlantıyı Anna Wintour üzerinden yorumladı:

“Wintour’un, kendisinin Condé Nast’ta küresel içerik başkanı olarak yeni elde ettiği aynı terfinin peşinden giden bu küçültülmüş yansıması hakkında ne düşüneceğini merak ediyorum. İçerik, prestij gazeteciliği için Shein’in Chanel’e olduğu şeydir.”

The Devil Wears Prada 2 vizyona girdi! Gişe beklentisi yüksek

FİLMİN GİŞE BEKLENTİSİ YÜKSEK

Eleştiriler karışık bir şekilde gelmiş olsa da The Devil Wears Prada 2 için gişe beklentisi şimdilik oldukça güçlü duruyor.

ETİKETLER
#Anne Hathaway
#Meryl Streep
#Emily Blunt
#Eleştiriler
#The Devil Wears Prada 2
#Şeytan Marka Giyer 2
#Gişe Beklentisi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.