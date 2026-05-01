The Devil Wears Prada 2 vizyona girdi! Gişe beklentisi yüksek

Uzun süredir merakla beklenen The Devil Wears Prada 2 (Şeytan Marka Giyer 2), henüz vizyona girmeden eleştirmenlerin ilk yorumlarıyla gündeme oturdu. İlk filmin yaklaşık 20 yıl sonrasını ele alan yapımda Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci yeniden aynı rollerde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Büyük ilgi gören devam filminin gişede de güçlü bir başarı yakalayacağı tahmin ediliyor.
THE DEVİL WEARS PRADA 2 VİZYONA GİRDİ
Bugün vizyona giren The Devil Wears Prada 2, Rotten Tomatoes’ta 153 inceleme üzerinden %78 puana sahipti. Metacritic’te ise 49 inceleme üzerinden 62/100 ortalamaya ulaştı. Bu puanlar, filmin genel olarak olumlu karşılandığını ancak eleştirmenler nezdinde ilk film kadar güçlü bir etki yapmadığını gösteriyor.
Çekilen devam filminin 2006 yapımı kadar kalıcı olmayacağı düşünülüyor. Buna karşın birçok yorumda, yapımın hayran beklentilerini tamamen boşa çıkarmayan, saygın bir devam filmi olduğu ifade ediliyor.
THE DEVİL WEARS PRADA 2 FİLMİNDEN ÖNEMLİ İNCELEME NOTLARI
The Hollywood Reporter yazarı David Rooney, filmi parlak ve hafif yapısıyla değerlendirdi:
“The Devil Wears Prada 2’de herhangi bir şeyden birinin çok büyük rahatsızlık duymasını hayal etmek zor. Güzel ve cilalı, hayranlık dolu bir dergi tanıtım yazısı kadar hafif; kuşkusuz büyük para kazanacak.”
The Independent yazarı Clarisse Loughrey, filmin medya dünyasındaki iş güvencesizliğiyle kurduğu bağlantıya dikkat çekti: “Yani evet, The Devil Wears Prada 2 can yakıcı biçimde gerçeğe temas ediyor ve sürekli iş güvencesizliği yalnızca medya dünyasına özgü değil. Yine de bununla bağ kuramayanlar için bile içinde yer alınacak bolca gösterişli, fondan kaplı zevk var.”
Indie Wire yazarı Kate Erbland, devam filminin hayranlara tanıdık unsurlar sunduğunu ifade etti: “Bozuk değilse… belki de bunun üzerine koca bir devam filmi yapmamak gerekir? Daha iyimser bakarsak, bu devam filmi hayranlara başta sevdikleri şeylerden daha fazlasını veriyorsa en azından tamamen felaket ya da tuhaf biçimde aşağılayıcı değil. Fena değil.”
Los Angeles Times yazarı Amy Nicholson, filmin moda ve medya dünyasıyla kurduğu bağlantıyı Anna Wintour üzerinden yorumladı:
“Wintour’un, kendisinin Condé Nast’ta küresel içerik başkanı olarak yeni elde ettiği aynı terfinin peşinden giden bu küçültülmüş yansıması hakkında ne düşüneceğini merak ediyorum. İçerik, prestij gazeteciliği için Shein’in Chanel’e olduğu şeydir.”
FİLMİN GİŞE BEKLENTİSİ YÜKSEK
Eleştiriler karışık bir şekilde gelmiş olsa da The Devil Wears Prada 2 için gişe beklentisi şimdilik oldukça güçlü duruyor.