Tolga Çevik hastalandı, sahnesini ertelemek zorunda kaldı

Ünlü oyuncu ve komedyen Tolga Çevik, sosyal medya hesabından sahnesinin ertelendiğini duyurdu. 'Lomber disk hernisi' rahatsızlığı olan Tolga Çevik, "Anlayışınız için teşekkür eder, hepinize sağlıklı günler dileriz" dedi.

Yıllardır Tolgshow ile sevenleriyle buluşan Tolga Çevik, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tolga Çevik, Lomber disk hernisi' (bel fıtığı) rahatsızlığı yaşadığını ve bu sebeple sahnesini ertelemek zorunda kaldığını belirtti.

TOLGA ÇEVİK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE SAHNESİNİ ERTELEDİ

Tolga Çevik, 12 Mayıs 2025 tarihinde İzmir’de gerçekleşmesi planlanan Tolgshow gösterisinin, sağlık sorunları nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada; "Bu akşam İzmir'de gerçekleştirilmesi planlanan Tolgshow gösterimiz, Tolga Çevik'in geçirmekte olduğu 'Lomber disk hernisi' (bel fıtığı) rahatsızlığı sebebiyle 28 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ertelenmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, hepinize sağlıklı günler dileriz" denildi.

Oyuncunun arkadaşları ve sevenlerinden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı. Tolga Çevik aynı zamanda doğum günü kutlayan yakınlarını da sosyaşl medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.