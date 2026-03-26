Bir dönemin fenomen dizisi Adanalı ile hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak, son yıllarda hem görünümü hem de hayat tarzıyla inanılmaz bir değişim yaşadı. Oyunculuğu bırakıp bambaşka bir alana adım atan oyuncu, estetik tercihleriyle de çok konuşuluyor. Filtre kullanmadan yaptığı paylaşımlar ve eski fotoğraflarının yeniden viral olmasıyla binlerce kişi,'Bu gerçekten o mu?' diye sormaya başladı. Hem özel hayatı hem de kariyerindeki değişim merak konusu olan Özbudak’a dair en çok merak edilen detaylar arasında ise evli olup olmadığı geliyor. Peki bir dönemin konuşulan oyuncusu Tuğçe Özbudak evli mi, eşi kimdir? İşte eski haliyle gündeme bomba gibi düşen Tuğçe Özbudak'a dair merak edilen tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ Tuğçe Özbudak evli mi? Tuğçe Özbudak eski hali gündem oldu! Bir dönemin fenomen dizisi Adanalı ile tanınan Tuğçe Özbudak'ın son yıllarda hem görünüm hem de hayat tarzı olarak yaşadığı değişim gündem oldu. Tuğçe Özbudak 2020'de Melikhan Kılıçarslan ile evlendi ve bir süre sonra bu evlilik sonlandı. 2023'te ikinci kez evlendi ve şu anda evli olarak hayatını sürdürüyor. Tuğçe Özbudak'ın bilinen bir çocuğu bulunmuyor. Oyunculuğu bırakan Özbudak, gayrimenkul alım ve satım sektöründe çalışıyor. Tuğçe Özbudak, burun, dudak ve çene estetiği ile botoks uygulamalarını açıkça kabul ediyor. Eski fotoğraflarıyla bugünkü görünümü arasındaki fark sosyal medyada dikkat çekiyor.

TUĞÇE ÖZBUDAK EVLİ Mİ?

Tuğçe Özbudak evlilik konusunda da oldukça dikkat çeken bir geçmişe sahip. 2020 yılında Melikhan Kılıçarslan ile evlenen isim, bir süre sonra bu evliliği sonlandırdı.

2023’te ise ikinci kez gelinlik giydi ve şu anda evli olarak hayatını sürdürüyor. Eşine dair detaylar sınırlı olsa da, ünlü isim ikinci evliliğini de duyurdu.

TUĞÇE ÖZBUDAK ÇOCUĞU VAR MI?

Tuğçe Özbudak’ın bilinen bir çocuğu yok. 1982 doğumlu olan oyuncu, 2026 itibarıyla 44 yaşında. Enerjik duruşu, genç görünümü ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özbudak, sosyal medyada filtresiz fotoğraflarıyla da dikkat çekiyor.

TUĞÇE ÖZBUDAK ŞU ANDA NE İŞ YAPIYOR?

Sosyal medyanın gündemindeki isim Tuğçe Özbudak oyunculuğu tamamen bırakmış durumda. Artık gayrimenkul alım ve satım sektöründe bulunuyor.

TUĞÇE ÖZBUDAK ESKİ HALİ GÜNDEM OLDU

Tuğçe Özbudak’ın eski hali sosyal medyada yeniden patlama yaptı. Adanalı dizisinde oynadığı Pınar karakteriyle milyonların hafızasında yer edinen Özbudak, o dönemki görüntüsüyle bugün arasında adeta iki farklı insan gibi duruyor.

Burun, dudak ve çene estetiği ile botoks uygulamalarını açıkça kabul eden Özbudak, 'Hiçbir şey yaptırmasaydım da değişecektim' sözleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Estetik operasyonlarını saklamayan, aksine rahatça anlatan ünlü isim, yenilenmiş haliyle binlerce beğeni topladı. Tuğçe Özbudak'ın eski fotoğrafları yeniden dolaşıma girince, sosyal medya kullanıcılarından 'Tanıyamadık' yorumları yağdı. Oyunculuğu bırakma kararı veren ve gayrimenkul sektörüne geçen Özbudak, artık ekranlardan ve magazinden uzak bir hayat sürüyor.