Yeşilçam’ın yıldızı olarak bilinen Hale Soygazi, uzun zaman sonra son haliyle ortaya çıktı. Türk sinemasının başarılı isimlerinden biri olan Hale Soygazi, 75 yaşındaki usta ismin sosyal medya da yayınlanan 25 ve 75 yaşındaki fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi. Son haliyle gündeme damga vuran Hale Soygazi, adeta ‘hiç yaşlanmamış’ dedirtti.

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HABERİN ÖZETİ Yeşilçam’ın yıldızı Hale Soygazi son hali! "Hiç yaş almamış" dedirtti Yeşilçam'ın yıldızı Hale Soygazi'nin 25 ve 75 yaşındaki fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla son hali gündeme geldi. Hale Soygazi'nin sosyal medyada paylaşılan 25 ve 75 yaşındaki fotoğrafları büyük ilgi gördü. 75 yaşındaki usta oyuncunun yıllara meydan okuyan fit ve zarif görünümü dikkat çekti. 1972 yılında Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'nda birinci seçilerek kariyerinde değişikliğe gitmiştir. Sanatçı daha sonra İtalya'da Avrupa Sinema Güzeli seçilmiştir. Hale Soygazi, 1973 yılında Ahmet Özhan ile evlenmiş, 1985'te boşanmıştır. Daha sonra Murat Belge ile evlenmiştir.

YEŞİLÇAM’IN YILDIZI HALE SOYGAZİ SON HALİ!

‘Oh Olsun’ filminde Tarık Akan’la başrolü paylaşan Hale Soygazi, o dönemlerde izleyicinin gönlünse taht kuran isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Türk sinemasının ünlü ismi oynadığı yapımlarla komedi türünün en başarılı işlerinde yer alıyordu.

21 Eylül 1950’de İstanbul’da dünyaya gelen Hale Soygazi eğitimini üniversitede Fransız Filolojisi bölümünde başlamış ancak ikinci yılında öğrenimini yarıda bırakarak İsviçre’ye giderek mankenlik eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye’ye döndükten sonra mankenlik ve fotomodellik yapmaya başlamıştır.

Daha sonrasında 1972 yılında katıldığı Türkiye Sinema Güzellik Yarışması’na katılarak orada da birinci seçilmesiyle kariyerinde büyük bir değişikliğe gitmiştir. Birinci olmasının ardından İtalya’da Avrupa Sinema Güzeli seçilen Hale Soygazi Türkiye’ye döndüğünde film çeviriciliği yapmak üzere anlaşma sağladı.

Sinema kariyerine 10 film çevirmek üzerine bir anlaşma yaparak sinema kariyerine başlayarak Türk sinemasına damga vuran isimlerden biri haline geldi. Öyle ki başarılı yapımlarda adını gördüğümüz Hale Soygazi, özel hayatıyla da yakından takip ediliyordu.

Sanatçı 1973 yılında ‘Çocuğumu İstiyorum’ filminde başrolleri paylaştığı Ahmet Özhan’la evelendi. Ancak çift 1985 yılında boşanarak kendi hayatlarıyla ilgilenmeye başladılar. Ünlü isim daha sonrasında Murat Belge ile evlenerek tekrardan özel hayatıyla gündemde yer almıştı.

Uzun zamandır ekranlarda yer alamayan usta isim şimdilerde son haliyle adeta gündeme damga vurdu. Sosyal medya da 25 yaşında ve 75 yaşındaki halinin paylaşılmasıyla ağızlar açık kaldı. Hale Soygazi’nin yıllara meydan okuyan hali herkesi şaşırttı.

"HİÇ YAŞ ALMAMIŞ" DEDİRTTİ

Uzun yıllardır kameralardan uzak, huzurlu bir hayat süren ünlü oyuncu Hale Soygazi son haliyle adından söz ettirdi. Sinemanın zarif ve güzel kadını olarak dikkatleri üzerine çeken Hale Soygazi, sosyal medya da dikkat çeken bir paylaşım sonrası tekrardan gündeme damga vurdu.

Hale Soygazi’nin öncelikle 25 yaşındaki hali daha sonrasında da 75 yaşındaki halinin karşılaştırılması görenleri şaşırttı. 75 yaşındaki usta oyuncu, doğal güzelliği, fit görünümü ve yıllara meydan okuyan zarafetiyle sosyal medya da büyük bir yankı uyandırdı. Yıllara meydan okuyan Hale Soygazi, zarif duruşuyla tekrardan beğeni topladı. Öyle ki “Hiç yaş almamış” dedirtti.