Sanat dünyasındaki başarılı işleriyle adını sıklıkla duyuran Tümay Torun, kariyeriyle dikkatleri üzerine çekerken uzun zaman sonra tekrardan ortaya çıktı. Son haliyle merak konusu olan Tümay Torun, sevenleri tarafından yakından takip edilen kişilerden biri olurken şaşırtmayı başardı. İşte detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Türk tiyatrosunun usta ismi Tümay Torun yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenler tanınmakta zorlandı Başarılı işleriyle tanınan tiyatro oyuncusu Tümay Torun, uzun bir aradan sonra sevenlerinin karşısına çıktı ve son haliyle şaşırttı. Türk tiyatrosunun usta ismi Tümay Torun, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ceviz Oynamaya Mı Geldin? ve Nene Hatun gibi yapımlarda yer alan Torun, Küçük Besleme, Üvey Baba, Yedi Numara, Yılan Hikayesi ve Tatlı Hayat gibi projelerde de rol aldı. Şimdilerde 70 yaşında olan Torun'un son hali, sosyal medyada "gençleşmiş" ve "70 yaşında durmuyor" gibi yorumlara neden oldu. Yasin Sert'in sosyal medyasından paylaştığı bir videoya göre, Tümay Torun'un yeni bir projede sevenleriyle buluşmaya hazırlandığı iddia edildi.

TÜRK TİYATROSUNUN USTA İSMİ TÜMAY TORUN YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Ceviz Oynamaya Mı Geldin? ve Nene Hatun gibi yapımlarda yer alan Türk tiyatrosunun usta ismi Tümay Torun, yıllar sonra tekrardan gündem oldu. Türk tiyatrosunun başarılı isimlerinden biri olan Tümay Torun, hayranları tarafından da yakından takip edilen isimlerden biri oluyor.

Ekranlardan ve sahnelerden uzak kalan ünlü isim yıllar sonra ortaya çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekerken rol aldığı yapımlarla da adından sıklıkla söz ettiriyor. Oyunculuk kariyerinde çok sayı da ekranlar da ve tiyatro da yer alan isimlerden biri olan Tümay Torun, Küçük Besleme, Üvey Baba, Yedi Numara, Yılan Hikayesi ve Tatlı Hayat gibi projelerde rol almıştır.

Özellikle de 1990’lı yılların sonunda 2000’li yıllara uzanan dönem de televizyon dizileri geniş kitleler tarafından izlenmiştir. O dönemler geniş kitlelere hitap eden Tümay Torum, uzun zamandır ekranlarda yer almıyordu. Ancak sosyal medyada yapılan bir paylaşım ünlü ismin nerede olduğunu gözler önüne serdi.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Gerek tiyatro gerekse de televizyon dizilerinde yer alan Tümay Torun, şimdilerde 70 yaşında olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Oynadığı yapımlar da yer aldığı karakterler halen daha hatıralarda yer alırken Torun’un son hali görenleri şaşırttı.

Kendisini görenler, ‘gençleşmiş resmen’, ‘Hiç de 70 yaşında durmuyor’, ‘Bayılıyordum oyunculuğuna’ gibi yorumlarda da bulunmayı ihmal etmediler. Özellikle de oynadığı karakterlerle adeta izleyicinin gönlünde taht kuran Tümay Torun’u tekrardan ekranlara geri dönüp dönmeyeceği de merak konusu oluyor.

Yasin Sert’in sosyal medyasından yayınladığı videoya göre, Tümay Torun’un yeni bir proje de sevenleriyle buluşmaya hazırlandığı iddia edildi. Şimdilerde usta ismin hangi proje de yer alacağı merak konusu olurken Tümay Torun’un hayranları kendisini heyecanla ekranlara bekliyor.