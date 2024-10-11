Türkan Şoray tepkisini ortaya koydu: Bitsin istiyorum

11 Ekim 2024 01:39 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 01:54

Film festivaline katılan Türk sinemasının "Sultan" lakabı Türkan Şoray'a İsrail'in Gazze'ye saldırıları soruldu. Ünlü sanatçı Şoray, dünyadaki savaşlara tepkisini ortaya koydu.

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Türk sinemasının duayen sanatçısı Türkan Şoray​ Yozgat​'taki 3. Bozok Film Festivali'ne katıldı. Şoray İsrail'in Gazze​'ye yaptığı saldırıların sorulması üzerine “Dünyada savaşlar bitsin istiyorum" diyerek cevapladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 8-10 Ekim günleri arasında düzenlenen 3. Bozok Film Festivali usta sanatçıları da ağırladı.. Festivalin onur konuğu “Türk Sinemasının Sultanı" Türkan Şoray Yeşilçam kariyeri üzerine anılarını paylaştı.

"SAVAŞLAR BİTSİN İSTİYORUM"

Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Bozok Film Festivali'nin kapanış töreninde sevenleriyle buluşmanın heyecanını dile getiren Türkan Şoray, sanat tutkunlarına unutulmaz bir gün yaşattı.

Söyleşi sonrası açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Şoray, festival çerçevesinde üniversite öğrencileriyle birlikte olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek festivalin gençlere yeteneklerini ortaya çıkarmaları noktasında fırsat tanındığını ve festivale katkı sunan herkese teşekkür ettiğini söyledi. İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarına yönelik sorulan soruyu da yanıtlayan Şoray, “Dünyada savaşlar bitsin istiyorum" dedi.