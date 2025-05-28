Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit, Filiz Akın için buluştu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın hayatını kaybetmesinin ardından merhum sanatçı için anlamlı bir açılış yapıldı. Filiz Akın'ın adı verilen sanat koleksiyonu salonu açılışına Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit, Filiz Akın için buluştu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 10:42

Türk sinemasının önemli ismi Filiz Akın 21 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Uzun süreli tedavi sürecine rağmen kansere yenik düşen Akın'ın ölümünün ardından anlamlı bir açılış gerçekleşti.

FİLİZ AKIN ADINA SERGİ AÇILDI

Türk Eğitim Derneği tarafından TED Üniversitesi'nde Filiz Akın'ın adı verilen sanat koleksiyonu salonu açıldı. Katılımcıların Filiz Akın'ı andığı açılışta, merhum sanatçının 'Hayatın Provası Yok' kitabı da satışa sunuldu. Kitaptan elde edilecek gelir, derneğin burs fonuna aktarılacak ve maddi imkanı kısıtlı başarılı öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak.

Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit, Filiz Akın için buluştu

Filiz Akın Köksal Sanat Koleksiyonu Salonu'nun açılış programına; Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal ile oğlu İlker İnanoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit katıldı.

Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit, Filiz Akın için buluştu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çelik Erişçi meslektaşlarının bayramdaki sahne ücretlerini böyle ti'ye aldı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.