Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit, Filiz Akın için buluştu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın hayatını kaybetmesinin ardından merhum sanatçı için anlamlı bir açılış yapıldı. Filiz Akın'ın adı verilen sanat koleksiyonu salonu açılışına Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit katıldı.

Türk sinemasının önemli ismi Filiz Akın 21 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Uzun süreli tedavi sürecine rağmen kansere yenik düşen Akın'ın ölümünün ardından anlamlı bir açılış gerçekleşti.

FİLİZ AKIN ADINA SERGİ AÇILDI

Türk Eğitim Derneği tarafından TED Üniversitesi'nde Filiz Akın'ın adı verilen sanat koleksiyonu salonu açıldı. Katılımcıların Filiz Akın'ı andığı açılışta, merhum sanatçının 'Hayatın Provası Yok' kitabı da satışa sunuldu. Kitaptan elde edilecek gelir, derneğin burs fonuna aktarılacak ve maddi imkanı kısıtlı başarılı öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak.

Filiz Akın Köksal Sanat Koleksiyonu Salonu'nun açılış programına; Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal ile oğlu İlker İnanoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit katıldı.