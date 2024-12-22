Uçurtmayı Vurmasınlar filminin iki yıldızı 35 yıl sonra buluştu! "Gitme İnci" sözüyle hafızalara kazınmıştı

22 Aralık 2024 14:24 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 14:45

Türk sinemasının kültleri arasında yer alan Uçurtmayı Vurmasınlar filminde minik Barış'ı canlandıran Ozan Bilen, başrorlü paylaştığı usta oyuncu Nur Sürer ile 35 yıl sonra beraber poz verdi.

Nur Sürer yine "kaynana" oluyor! Ezgi Mola ile aynı projede yer alacak

Nur Sürer yine "kaynana" oluyor! Ezgi Mola ile aynı projede yer alacak

Türk sinemasının en önemli yapımları arasına adını yazdıran Nur Sürer, Ozan Bilen, Füsun Demirel, Rozet Hubeş, Güzin Özipek, Özlem Savaş ve Güzin Özyağcılar gibi önemli oyuncuların rol aldığı ve Tunç Başaran'ın yönettiği "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmi yıllar sonra restore edilerek MUBİ'de yayımlandı.

YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARADA...

Film için Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TCYOV) ve MUBI işbirliğiyle Atlas 1948 Sineması’nda özel bir gösterim düzenlenirken filmin iki başrol oyuncusu Ozan Bilen ve Nur Sürer de etkinliğe katıldı. 35 yıl önce çekilen film onuruna bir kez daha birlikte poz veren ikilinin fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI OLMUŞTU

26. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi film, en iyi senaryo, en iyi kadın oyuncu ve en iyi görüntü yönetmeni ödüllerini kazanan Uçurtmayı Vurmasınlar filmin Feride Çiçekoğlu’nun romanından uyarlanmıştı. 1989 yapımı film o yıl Türkiye'nin Oscar adayı da olmuştu. Bir kadınlar hapishanesinde, annesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki Barış ve siyasi tutuklu İnci’nin dostluğunu konu alan film kültler arasına adını yazdırmıştı.