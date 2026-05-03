Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir ekranlardan uzak duran ve başarılı operasyonlarla yeniden sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, setlere adeta muhteşem bir dönüş yaptı. Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandıran bir detayı da duyurdu. 'Baba-oğul ilk sahnemiz' notuyla paylaşılan kare, sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı bile. İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ufuk Özkan'dan sürpriz paylaşım! Oğluyla ilk projesini böyle duyurdu Sağlık sorunları sonrası başarılı operasyonlarla sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, oğlu Eren Özkan ile ilk kez aynı projede kamera karşısına geçerek setlere muhteşem bir dönüş yaptı. Ufuk Özkan, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmasının ardından sağlığına kavuştu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından oğlu Eren Özkan ile ilk kez birlikte yer aldıkları projenin fotoğrafını paylaştı. Özkan, paylaşımına 'Baba-oğul ilk sahnemiz' notunu düştü. Eren Özkan, ünlü oyuncunun 17 yıl evli kaldığı eşi Nazan Özen ile olan evliliğindendir. Nazan Özen ve Ufuk Özkan 2005 yılında evlenmiş ve 2022 yılında ayrılmışlardır.

UFUK ÖZKAN'DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM!

Yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla sevenlerini endişelendiren Ufuk Özkan'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Karaciğer nakli sonrası sağlık durumu günden güne iyiye giden Ufuk Özkan, bu defa hayatının belki de en anlamlı projelerinden birine imza attı.

Özkan, yaptığı paylaşımda oğluyla ilk defa oğluyla kamera karşısına geçtiğini açıkladı. Baba oğul ilk sahnemiz notuyla paylaşılan kareye binlerce yorum ve beğeni yağdı.

OĞLUYLA İLK PROJESİNİ BÖYLE DUYURDU

Başarılı sanatçı Ufuk Özkan, onlarca farklı karakterle ekran başındakileri hem güldürdü hem de zaman zaman hüzünlendirdi. 50 yaşında olan ünlü oyuncu birçok sağlık sorunları yaşamış ancak karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşmuştur.

Oğluyla yaptığı paylaşım sonrası takipçilerini heyecanlandıran Ufuk Özkan, 'Sürpriz. Baba-oğul ilk sahnemiz' notuyla yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaştı.

UFUK ÖZKAN'IN OĞLU EREN ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan'ın oğlu Eren Özkan, ünlü oyuncunun 17 yıl evli kaldığı eşi Nazan Özen ile olan evliliğindendir.

Anadolu Ateşi'nin eski baş dansçısı olan Nazan Özen ve Ufuk Özkan 2005 yılında evlenmiştir ve 2022 yılında ayrılmışlardır.

Eren Özkan ise genellikle basın ve magazinden uzak bir hayat sürmeyi tercih etmiştir. Babasına olan benzerliğiyle her daim dikkat çeken Eren Özkan, şimdilerde ise babasıyla aynı projede kamera karşısına geçecek.