 | Dilek Ulusan

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan kötü haberi verdi! "Karaciğer donör testim olumsuz sonuçlandı"

Karaciğer nakli için hastanede yatan oyuncu Ufuk Özkan için tüm oyuncu arkadaşları seferber oldu. Uygun donör için arayışlar devam ederken Umut Özkan abisi için uygun donör olmadığını belirterek, "Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 14:38

Oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada ünlü isimler harekete geçti ve Özkan için acil donör çağrısında bulundu. Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan sosyal medya hesabından üzücü bir haber paylaştı ve "Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır" dedi.

UFUK ÖZKAN'IN KARDEŞİ UMUT ÖZKAN ÜZÜCÜ HABERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Umut Özkan şuanda abisi Ufuk Özkan için kan ihtiyacının olmadığını belirtti. Umut Özkan paylaşımının devamında üzücü haberi verdi ve "Öncelikle, “kan vererek yardımcı olmak istiyorum” diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte, uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim. Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak… Sevgimiz çok büyük, inancımız çok güçlü. Abim Ufuk Özkan da herkese canıgönülden teşekkürlerini ve sevgilerini buradan iletmemi özellikle istedi." dedi.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan kötü haberi verdi! "Karaciğer donör testim olumsuz sonuçlandı"

UMUT ÖZKAN YANLIŞ ANLAŞILMANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Umut Özkan verdiği röportaj sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün verdiğim röportaj sonrasında çıkan haberdeki bazı ifadeleri düzeltmek adına bu açıklamayı sizinle paylaşıyorum. Abim yalnızca serumla beslenmemektedir. Kilo alabilmesi ve direncinin korunması için ana öğünlerine ek olarak mama ve serum takviyesi uygulanmaktadır; kendisi yemek yiyebilmektedir ve morali yerindedir. Sağlık ekibimiz ve doktorlarımız tüm tetkikleri tamamlamış olup, ameliyat olması açısından şu an için herhangi bir risk bulunmamaktadır. Ancak karaciğer nakli gerekliliği ciddiyetini korumaktadır ve önceliğimiz bu sürecin en kısa sürede sağlıklı şekilde tamamlanmasıdır. Sevenlerinin yanlış anlaşılmalar nedeniyle üzülmemesi adına bu düzeltmeyi paylaşmak istedim. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan kötü haberi verdi! "Karaciğer donör testim olumsuz sonuçlandı"
